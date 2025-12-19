Quintana compara a Guardiola con Trump tras sus "burradas" sobre el robo de votos y la limpieza de las elecciones

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, recriminó este viernes a la presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, que haya optado por “tirarse a la piscina sin agua” al lanzar sospechas sobre la legitimidad de los comicios a raíz de los robos en oficinas de Correos, un método que calificó de “perfectamente reconocible” en la trayectoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Quintana señaló que la Guardia Civil mantiene como “única vía de investigación” la delincuencia común y sostuvo que Guardiola “debería pedir perdón” por no confiar en su trabajo antes de difundir en redes sociales un vídeo con lo que calificó como “burradas”.

“Lo de ayer fue muy triste”, lamentó el delegado del Gobierno, quien consideró que las declaraciones de Guardiola y de otros dirigentes del PP, entre ellos su secretario general, Abel Bautista, que habló de una “estrategia organizada” para robar votos por correo, hacen “un daño a la democracia absolutamente desproporcionado”.

Robos en Correos

La investigación sigue abierta sobre cinco incidencias en distintas oficinas de Correos y, según explicó Quintana, solo en una de ellas, la de Fuente de Cantos, desapareció la caja fuerte, que contenía 124 votos emitidos por correo y 14.000 euros en efectivo. El dinero “desapareció inmediatamente”, mientras que los votos estaban “esparcidos” junto a la caja porque para los autores no tenían “ningún interés”.

Por ello, insistió en que para la Guardia Civil “está claro” que la única vía de investigación es la delincuencia común, ya que el objetivo del robo era el dinero. En este sentido, aplaudió la actuación del instituto armado, que localizó la caja fuerte a casi 100 kilómetros del lugar del robo cuando “todavía estaba caliente” por las herramientas utilizadas para abrirla.

Electores localizados

Quintana destacó la actuación del personal de Correos, que presentó la denuncia y lo comunicó a la Junta Electoral Provincial de Badajoz, la cual autorizó a contactar con las 124 personas que habían votado por correo en esa oficina. Todas ellas están localizadas y, según indicó, 112 ya han vuelto a ejercer su derecho al voto, mientras que el resto puede hacerlo en las urnas el próximo domingo.

Incidencias en papeletas

Sobre la falta de papeletas del PP en algunos envíos de voto por correo, el delegado del Gobierno afirmó que solo ocho solicitudes presentaron incidencias, menos del 0,1% del total, y apuntó que la responsabilidad corresponde a la empresa contratada por la Junta de Extremadura. Añadió que se trata de las primeras elecciones organizadas por la Administración autonómica y que el formato empleado difiere del utilizado cuando el proceso lo gestiona la Delegación del Gobierno.

En todo caso, subrayó que el problema fue “realmente minúsculo”, que los ocho casos se resolvieron y que “no se puede hablar en ningún caso de fraude”.

Críticas a la deslegitimación

Quintana defendió que hay una investigación abierta y que la Junta Electoral es quien garantiza la limpieza del proceso, por lo que pidió confianza en las instituciones. A su juicio, “determinados partidos de derecha y ultraderecha” recurren de forma “sistemática” a una estrategia de deslegitimización de los procesos electorales siguiendo el “método” de Donald Trump, basado en magnificar incidencias “simples o minúsculas” para generar un “halo de sospecha” que erosiona la confianza ciudadana y hace “daño a la democracia”.