En el marco de la campaña electoral

Los trabajadores de Almaraz piden a Irene de Miguel que “reconsidere su postura” sobre el cierre de la central

Su comité de empresa remite una carta a la candidata de Unidas por Extremadura en la que le solicita que escuche "el clamor de los sindicatos, de los técnicos, de las pequeñas empresas y de las mujeres y hombres que sostienen cada día" la comarca del Campo Arañuelo

Manifestacion por la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz, en enero pasado.

Manifestacion por la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz, en enero pasado. / Toni Gudiel

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El comité de empresa de la Central Nuclear de Almaraz ha pedido a la candidata de Unidas por Extremadura a estas elecciones autonómicas, Irene de Miguel, que “reconsidere su postura” favorable al cierre de la central nuclear. Lo ha hecho a través de una carta firmada por su presidente, Borja Romero García, “en representación de los trabajadores, familias y vecinos del Campo Arañuelo”. Una comarca que vive estos días “con esperanza, pero también con una profunda inquietud ante la posibilidad de que el cierre” de la planta “nos vuelva a condenar a la desindustrialización, al desempleo y al olvido”.

La misiva reconoce el compromiso de De Miguel “con la defensa de los derechos laborales y de las familias. Precisamente, por esa sensibilidad social que usted representa, le pedimos que escuche el clamor de los sindicatos, de los técnicos, de las pequeñas empresas y de las mujeres y hombres que sostienen cada día esta comarca”.

En el programa electoral

Igualmente, se señala que en el programa electoral de Unidas por Extremadura se contempla de forma expresa el cierre progresivo de las centrales nucleares “y entendemos la voluntad política que hay detrás, que es la de avanzar hacia un modelo más sostenible". Sin embargo, se precisa, "creemos firmemente que no existe una transición justa si esta se construye sobre el sacrificio de una comarca entera y, asimismo, que la descarbonización no se entiende sin el respaldo de la nuclear”.

Borja Romero, presidente del Comité de Empresa de Almaraz.

Borja Romero, presidente del Comité de Empresa de Almaraz. / Toni Gudiel

A continuación se le plantea que “reconsidere su postura” partidaria de la clausura, por tres consecuencias que tendría esta: “el impacto humano”, en términos de destrucción de empleo directo e indirecto; la caída demográfica que supondría en la zona; y los riesgos para la soberanía energética que conllevaría.

"No son cifras, son vidas"

Aquí no estamos hablando de cifras, sino de vidas. Extremadura no puede seguir viendo cómo su gente se tiene que marchar fuera para buscar trabajo por la falta de oportunidades a la que nos condenan una y otra vez”, se arguye.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, se añade, “no hay transición verde si deja a su paso desiertos demográficos. No hay justicia social si se apagan los motores de la España rural. Y no hay política feminista si se condena a miles de mujeres a perder su empleo, su autonomía y su tierra”. Por todo ello, concluye la misiva, "le pedimos un acto de sensatez porque lo que está en juego no son solo reactores, sino comunidades enteras, familias enteras, el alma de una región que no quiere volver a vaciarse”.

