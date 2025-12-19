El triatleta Kini Carrasco denuncia insultos por su fichaje por el PP: "Este minusválido de mierda se ha vendido"

El triatleta y velocista paralímpico Kini Carrasco ha denunciado públicamente haber sido víctima de una agresión verbal en Cáceres tras hacerse pública su incorporación a las listas del Partido Popular para las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, en las que figura como número dos por la provincia de Cáceres.

Según ha relatado el propio Carrasco en redes sociales, mientras entrenaba por la ciudad recibió insultos relacionados con su discapacidad y su fichaje político. El deportista calificó estas expresiones de “imperdonables”. Todo ocurrió cuando un "energúmeno" se dirigió a él diciéndole: "este minusválido de mierda que ha vendido todos sus valores a un partido político solo por dinero".

"La gente puede tener el pensamiento que quiera --afirma Carrasco --, puede pensar de la manera que quiera y puede ser del equipo que quiera, pero lo que no creo que sea lógico es la falta de respeto a las personas, porque todavía somos personas y creo que entre nosotros nos debemos respetar, pensemos como pensemos", defendió en el mismo vídeo.

Llamamiento al respeto

Carrasco ha defendido que, aunque existan opiniones enfrentadas, “la falta de respeto a las personas no tiene cabida” y apeló a los ciudadanos para mantener la convivencia más allá de las diferencias ideológicas. En declaraciones públicas previas sobre episodios de insultos similares, ha señalado que ha vivido “las dos caras del ser humano: la más triste con los insultos y la más amable con el apoyo social”

El deportista, ampliamente reconocido tanto en el deporte adaptado como en su comunidad, ha insistido en que estos ataques no le harán dar marcha atrás y que, lejos de desanimarle, refuerzan su determinación de entrar en política para defender valores que considera fundamentales.

Defensa del deporte y la inclusión

Carrasco ha explicado que tomó la decisión de dar el salto a la política porque quiere trabajar por lo que “ama”: el deporte y la inclusión de las personas con discapacidad. Esta motivación, afirmó, surge de más de tres décadas en el deporte paralímpico y de su experiencia en competiciones internacionales, donde ha demostrado que los obstáculos se pueden superar con constancia y esfuerzo. EFE Noticias

Una trayectoria deportiva reconocida

El atleta ha participado en tres Juegos Paralímpicos y ha sido el primer triatleta paralímpico que ha alcanzado las 100 salidas en el ranking internacional. Su carrera le ha valido reconocimientos como la Medalla de Extremadura y el título de Hijo Predilecto de Cáceres por su aportación al deporte y a la sociedad.

Renovación de las listas del PP

Su incorporación a la política se enmarca en la renovación anunciada por la presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección, María Guardiola, que ha renovado el 53 % de las listas electorales del Partido Popular para los comicios autonómicos. Las candidaturas combinan perfiles con experiencia de gobierno y de partido con nuevas incorporaciones, entre ellas el propio Carrasco y la creadora de contenido Zulema Romero. Estas listas, de carácter cremallera, están encabezadas por Guardiola por la provincia de Cáceres e incluyen al deportista paralímpico en el segundo puesto.

Superación ante la adversidad

Carrasco ha recordado que esta no es la primera vez que afronta situaciones difíciles derivadas de su visibilidad pública. En el pasado, durante la pandemia de la covid-19, también recibió críticas mientras entrenaba, aunque aquella experiencia terminó convirtiéndose en un ejemplo de apoyo social. En aquel momento dijo que había experimentado “la parte más triste con los insultos y, por otro lado, la más amable con el apoyo de la gente”.

En esta nueva etapa, insiste en que su objetivo es aportar su experiencia y valores al servicio público, convencido de que el respeto y la inclusión deben ser pilares de la convivencia democrática.