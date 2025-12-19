Última llamada de Pedro Sánchez al voto: "Nos jugamos el avance o el retroceso de Extremadura"

La última llamada de los socialistas al voto progresista el 21D ha tenido lugar esta tarde en la ciudad natal del candidato, Villanueva de la Serena, el municipio pacense que ha gobernado el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, durante 20 años. «Quiero para Extremadura lo mismo que hicimos para Villanueva, que estaba herida cuando llegamos en 2003 y fuimos capaces de levantar el ánimo y la ciudad», ha señalado.

Gallardo quiere volver a ser «el alcalde de Extremadura» y atender a los extremeños las 24 horas del día. Y para conseguirlo se ha arropado en el fin de la campaña electoral del líder nacional del PSOE, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. En un palacio de congresos abarrotado de público con bufandas rojas y bajo la atenta mirada de la Ejecutiva socialista extremeña y del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, entre otros dirigentes, Sánchez ha alentado en reiteradas ocasiones a la movilización este próximo domingo: «Es muy importante que Gallardo sea un alcalde para Extremadura el 21D, es lo que necesita esta comunidad».

Bulos y zancadillas a Gallardo

El secretario general ha asegurado que aunque hay diez partidos en juego en las elecciones extremeñas, solo hay dos opciones para gobernar esta comunidad: «nos jugamos el pasado o el futuro, el retroceso de PP y Vox o el avance liderado por el PSOE». Y ha alabado a Gallardo, que «con bulos y zancadillas han intentado que pierda la calma, pero la consecuencia es que será un gran presidente de la Junta, como lo fue Ibarra y nuestro añorado Vara», ha señalado después de reconocer que desconocía estar en la cuna de la tortilla de patatas («la mía siempre con cebolla», ha encajado).

En sus declaraciones, ha atizado a María Guardiola por «convertir los derechos, como la sanidad, en un negocio» y por «tratar de tapar sus escándalos de abuso y acoso propagando el bulo del pucherazo», en alusión al robo de votos denunciado por el PP, el cese del chófer (condenado por violencia de género) de la presidenta extremeña y un presunto caso de acoso a una concejala popular de Navalmoral por el alcalde de esta localidad del mismo partido. «Es el PP de siempre», ha lamentado.

Una nueva mejora salarial en 2026

Ante esto, Pedro Sánchez ha avanzado que su gobierno volverá a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026 y también revalorizará las pensiones. «Si España está creciendo al 2,9%, con 21 millones de ocupados y reforzando los pilares del Estado del bienestar a pesar de los gobiernos autonómicos de derechas, de dos guerras, una pandemia o un volcán, qué no haremos cuando tengamos más alcaldes y presidentes socialistas en este país».

El líder socialista no ha perdido la ocasión para arremeter contra Santiago Abascal tras sus polémicas palabras en el palacio de congresos de Plasencia y, de paso, para recordar a Extremoduro y a Dulce Chacón, esa cultura que también es Extremadura, «esa cultura reaccionaria que va a vencer a Vox», ha dicho.

Miguel Ángel Gallardo durante su intervención en el palacio de congresos de Villanueva, lleno, esta tarde. / PSOE

Durante su turno de palabra, el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, también ha lanzado dardos contra Guardiola por una campaña electoral que ha empezado con «mentiras» y que ha ido de «mal en peor para el PP por utilizar recursos públicos para viajes, antes a Canarias ahora a Japón» y tras el polémico cese del chófer de la presidenta: "Esas son las lecciones de Guardiola, proteger al maltratador y revictimizar a las víctimas diciendo que eran coacciones leves; la violencia contra las mujeres nunca es leve, siempre es violencia", ha subrayado. Pero la campaña termina, ha asegurado, como una «oportunidad» para Extremadura para tener «un gobierno decente».

Por último, ha pedido el voto para que la comunidad vuelva a «levantar la voz, como lo hicieron Ibarra y Vara», y también el ánimo: «es lo primero que hay que hacer siempre para creer en nuestras posibilidades», ha dicho esperanzado en dar la vuelta a las encuestas el próximo domingo.

Gallardo ha insistido en que quiere gobernar para revertir las políticas de recortes y privatizaciones de los dos últimos años, blindar la sanidad, la educación y la dependencia, combatir el éxodo de los jóvenes, asegurar la vivienda y garantizar ambición para atraer grandes proyectos a la región. «Tengo la misma ilusión y fuerza que cuando me presenté para cambiar mi pueblo».