21D: Elecciones en Extremadura

En directo | Primera incidencia: en el colegio de la Diputación de Badajoz no se ha presentado ningún titular para formar las dos mesas

Primera votante en el Ayuntamiento de Badajoz.

Primera votante en el Ayuntamiento de Badajoz. / Santiago García Villegas

Irene Rangel

Laura Alcázar

Almudena Villar Novillo

890.967 extremeños votan este 21 de diciembre en las primerass elecciones anticipadas en Extremadura, una cifra que crece en casi 1.200 personas respecto a los comicios del 28 de mayo de 2023. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina del Censo Electoral (OCE), casi el 40% de los votantes tiene más de 45 años, y un 3,4% del total reside actualmente en el extranjero. Además, 15.870 jóvenes podrán votar por primera vez el 21D tras haber cumplido la mayoría de edad, si bien la cifra de los que se estrenan en unas autonómicas se eleva hasta 26.695.

Sigue todos los detalles de la jornada electoral en este hilo informativo.

Actualizar
¿Qué sería un buen resultado para cada partido en Extremadura?

En directo | Primera incidencia: en el colegio de la Diputación de Badajoz no se ha presentado ningún titular para formar las dos mesas

Extremadura marcará la tendencia de un largo ciclo electoral hasta las generales

Abstención, voto nulo y en blanco: en qué se diferencian y sus efectos sobre el resultado

Más de 890.000 extremeños están este domingo llamados a las urnas en una jornada histórica

122 de los 124 afectados por el robo en Correos han votado de nuevo

Televisiones y radios nacionales se vuelcan con la cobertura de las elecciones en Extremadura

Jornada de reflexión: Gallardo recoge aceitunas y Guardiola se encomienda a la Virgen de la Montaña
