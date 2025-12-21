En Directo
21D: Elecciones en Extremadura
En directo | Primera incidencia: en el colegio de la Diputación de Badajoz no se ha presentado ningún titular para formar las dos mesas
890.967 extremeños votan este 21 de diciembre en las primerass elecciones anticipadas en Extremadura, una cifra que crece en casi 1.200 personas respecto a los comicios del 28 de mayo de 2023. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina del Censo Electoral (OCE), casi el 40% de los votantes tiene más de 45 años, y un 3,4% del total reside actualmente en el extranjero. Además, 15.870 jóvenes podrán votar por primera vez el 21D tras haber cumplido la mayoría de edad, si bien la cifra de los que se estrenan en unas autonómicas se eleva hasta 26.695.
Sigue todos los detalles de la jornada electoral en este hilo informativo.
Belén Castaño Chaparro
Sin titulares en el colegio de la Diputación de Badajoz
Ni uno solo de los presidentes y vocales titulares de las dos mesas del colegio electoral de la Diputación de Badajoz se han presentado esta mañana, por lo que han tenido que conformarse al completo con suplentes, que han asumido con resignación y tirando de humor que este domingo electoral lo pasarán junto a las urnas. "Hay que cumplir", coincidían.
Algunos ni siquiera habían desayunado pensando que podrían volver a casa. Han esperado hasta las 8.30 horas, pero los titulares seguían sin llegar y han tenido que constituir las mesas.
Los colegios electorales ya llevan 45 minutosa con sus puertas abiertas en Extremadura, en una jornada histórica. 890.967 extremeños están llamados a votar para elegir exclusivamente a los 65 diputados de la Asamblea de Extremadura entre 21 candidaturas (10 en Badajoz y 11 en Cáceres). Desde las 9.00 de la mañana tienen que estar abiertas las 1.401 mesas electorales repartidas por toda la región
Belén Castaño Chaparro
Las monjas del Monasterio de Santa Ana de Badajoz, de las votantes más madrugadores
Como en cada convocatoria electoral, las monjas del Real Monasterio de Santa Ana de Badajoz han sido de las primeras en depositar sus votos. Cinco minutos después de que abriera el colegio de la Concejalía de Recursos Humanos han llegado las primeras. Es por los pocos motivos que estas religiosas de clausura traspasan los muros del convento, apenas a unos metros de esta sede. Con "mucha prisa" por regresar a sus labores, han ido llegando de dos en dos y marchándose rápidamente. Vuelven a dejar una de las imágenes más repetidas en los medios de comunicación cada jornada electoral desde que las mujeres votaron por primera vez en 1933 durante la Segunda República.
Ascensión Martínez Romasanta
La primerita: María del Carmen Pagador, en el colegio de la Facultad de Medicina de Badajoz
María del Carmen Pagador Rodríguez ha sido la primera en entrar en el colegio electoral de la Facultad de Medicina de Badajoz. La apertura se ha retrasado unos minutos. Quería estar "la primerita" porque "tengo otros planes: quiero ir a misa a las 9.30 en los Salesianos y después me voy a Mérida a comer con mis hermanos".
Belén Castaño Chaparro
Los primeros votantes en la Concejalía de Recursos Humanos de Badajoz: se tira de suplentes para formar una mesa
Abren los colegios electorales y ya llegan los primeros votantes en la Concejalía de Recursos Humanos de Badajoz. En este colegio la jornada de votaciones ha arrancado con puntualidad, pero ha habido que tirar de suplentes para conformar una de las dos mesas. No se han presentado ninguno de los vocales titulares de una de ellas, que han tenido que ser sustituidos por la suplentes.
Ascensión Martínez Romasanta
Una sola urna. Hoy Extremadura celebra sus duodécimas elecciones autonómicas y, por primera vez, lo hace con una sola urna, por no coincidir con las elecciones municipales, como ha sido siempre. Se debe a que la presidenta de la Junta, la popular María Guardiola, decidió adelantar los comicios ante la falta de acuerdo para sacar adelante el presupuesto de 2026.
Ascensión Martínez Romasanta
Arranca la jornada electoral
Los colegios electorales abren sus puertas en Extremadura, en una jornada histórica. 890.967 extremeños están llamados a votar para elegir exclusivamente a los 65 diputados de la Asamblea de Extremadura entre 21 candidaturas (10 en Badajoz y 11 en Cáceres). Desde las 9.00 de la mañana tienen que estar abiertas las 1.401 mesas electorales repartidas por toda la región.
Los extremeños deciden hoy su futuro en una jornada histórica de elecciones anticipadas
Los extremeños acuden este domingo a las urnas en las primeras elecciones anticipadas de su historia, y únicas en el país en esta jornada, en las que decidirán si María Guardiola alcanza su anhelada mayoría absoluta o vuelven a ser necesarios los pactos.
Dos años y medio después de la última cita electoral, 890.985 ciudadanos tienen derecho a votar en estos comicios para elegir a sus 65 representantes en el Parlamento regional, 36 por la provincia de Badajoz y 29 por la de Cáceres.
También para votar a sus favoritos para ocupar la Presidencia de la Junta de Extremadura, un puesto al que vuelve a optar la jefa del Ejecutivo regional, la popular María Guardiola, y al que aspira también el socialista Miguel Ángel Gallardo, que debuta en estas lides, como también lo hace Óscar Fernández Calle, por Vox, mientras que Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, concurre por tercera vez.
Extremadura marcará la tendencia de un largo ciclo electoral hasta las generales
Las elecciones de este domingo en Extremadura marcan el arranque de un largo ciclo de comicios autonómicos hasta la batalla final de las generales. El Gobierno se enroca en agotar la legislatura pese a la crisis por la concatenación de escándalos por presunta corrupción y acoso sexual en el PSOE, por lo que busca aislar un hipotético golpe en las urnas, como vaticinan las encuestas, y poner el foco en la dependencia del PP de los de Santiago Abascal. En juego no solo está la configuración del próximo gobierno extremeño, sino también la tendencia de cara a las próximas elecciones de Aragón, Castilla y León y Andalucía; en febrero, marzo y junio, respectivamente.
Rocío Entonado Arias
El coste de estas elecciones
Para garantizar el normal desarrollo de la votación, se ha activado un amplio dispositivo humano y logístico en toda la región. Al convocarse las elecciones en solitario, la totalidad del coste del proceso lo asumirá la Junta de Extremadura: el presupuesto para ello asciende a 7 millones de euros, frente a los 2,8 millones que costaron los comicios de mayo de 2023.
El motivo de este fuerte incremento del gasto es la ausencia de cofinanciación estatal: al convocarse las elecciones en solitario, la totalidad del coste del proceso lo asumirá la Junta de Extremadura.
El mayor desembolso, 3,7 millones de euros, se destinará al servicio de recogida, procesamiento, difusión y publicación de los resultados electorales. Otros 1,8 millones cubrirán el pago de los trabajadores que presten servicio el día de las elecciones, donde se incluye tanto a los miembros de las mesas como a los representantes judiciales.
Además, se han consignado algo más de 500.000 euros para material electoral, la adecuación del centro de operaciones (la Escuela de Administración Pública, en Mérida) y el traslado de electores. Se mantiene, asimismo, el millón de euros destinado a los partidos políticos, que se repartirá según los votos y escaños obtenidos.
