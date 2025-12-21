Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones autonómicasResultados elecciones ExtremaduraResultados BadajozResultados CáceresComprobar la Lotería de Navidad 2025Síguenos en Google Discover
instagramlinkedin

El Carrascalejo

Así transcurre una jornada electoral en el pueblo con menos habitantes de Extremadura

Un censo de 80 personas y mucha calma

VÍDEO | Elecciones autonómicas en El Carrascalejo, el pueblo con menos habitantes de Extremadura

VÍDEO | Elecciones autonómicas en El Carrascalejo, el pueblo con menos habitantes de Extremadura

Javier Cintas

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

En El Carrascalejo, el municipio con menos población de Extremadura, la jornada electoral ha transcurrido marcada por la cercanía y la calma de sus habitantes. Con un censo que apenas supera las 80 personas y situado a pocos kilómetros de Mérida, este pequeño pueblo, en el que residen de forma habitual alrededor de 40 vecinos, ha vivido las elecciones autonómicas sin colas y con un ambiente dominado por el trato directo entre la gente. Aquí, la política se practica en el día a día, en el cara a cara cotidiano, lo que permitirá que el recuento de las papeletas, una vez finalizada la votación, se complete en poco muy tiempo.

Elecciones autonómicas en El Carrascalejo, el pueblo con menos habitantes de Extremadura.

Elecciones autonómicas en El Carrascalejo, el pueblo con menos habitantes de Extremadura. / Javier Cintas

Elecciones autonómicas en El Carrascalejo, el pueblo con menos habitantes de Extremadura

Elecciones autonómicas en El Carrascalejo, el pueblo con menos habitantes de Extremadura. / Javier Cintas

Vecinos y empadronados

María del Carmen Benítez González, empadronada en la localidad, donde viven sus padres, aunque residente en la capital extremeña, ha señalado a este periódico que las elecciones se han desarrollado “muy tranquilas, incluso demasiado aburridas para los integrantes de la única mesa electoral”, y ha explicado que los comicios autonómicos se perciben como algo lejano frente a los municipales o los nacionales. A su juicio, “todo lo que sea bienestar para el pueblo siempre es bienvenido”, una afirmación que ha vinculado a la necesidad de que las políticas autonómicas tengan en cuenta también la realidad de los municipios más pequeños, cuyas demandas suelen quedar diluidas frente a las de las grandes poblaciones. Por su parte, Miguel Granjo, natural de El Carrascalejo, tras ejercer su derecho a voto, ha recordado que “todas las elecciones han sido siempre muy sosegadas” y ha subrayado que en un pueblo tan chico “el trato persona a persona es fundamental”. Además, el vecino ha resaltado el respaldo que presta siempre la Diputación de Badajoz a su municipio.

Elecciones autonómicas en El Carrascalejo, el pueblo con menos habitantes de Extremadura

Elecciones autonómicas en El Carrascalejo, el pueblo con menos habitantes de Extremadura. / Javier Cintas

Elecciones autonómicas en El Carrascalejo, el pueblo con menos habitantes de Extremadura

Elecciones autonómicas en El Carrascalejo, el pueblo con menos habitantes de Extremadura. / Javier Cintas

El punto de encuentro

Sin grandes despliegues de campaña, ni cartelería ni actos por parte de los partidos políticos, la vida de la localidad ha seguido desarrollándose en torno a sus lugares de referencia, como el bar Alqantara Plaza y el Albergue Municipal, que han vuelto a concentrar la actividad vecinal y el paso de los peregrinos. Juan Manuel Valiente, marido de la propietaria de ambos negocios, Chelo Cortés, ha comentado que su taberna-restaurante es el único punto de encuentro del municipio, con una apuesta firme por la cocina de calidad que ha logrado atraer a numerosos visitantes de Mérida. Según ha señalado, los fines de semana el local registra una notable afluencia y se convierte en un espacio de convivencia donde vecinos y visitantes comparten mesa y conversación. La simpatía del matrimonio, siempre al pie del cañón para lo que haga falta, y su buen humor contribuyen a mantener viva la esencia de un pueblo donde todo ocurre despacio, pero con bastante aromonía y paz.

Noticias relacionadas y más

Elecciones autonómicas en El Carrascalejo, el pueblo con menos habitantes de Extremadura.

Elecciones autonómicas en El Carrascalejo, el pueblo con menos habitantes de Extremadura. / Javier Cintas

Elecciones autonómicas en El Carrascalejo, el pueblo con menos habitantes de Extremadura

Elecciones autonómicas en El Carrascalejo, el pueblo con menos habitantes de Extremadura. / Javier Cintas

Sigue toda la actualidad de la jornada electoral.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Extremadura plantea pagar luz, agua, gas y suscripciones a plataformas de contenidos a los bares de pueblos de hasta 300 vecinos
  2. El PP extremeño gana en votos, el PSOE toca suelo y el apoyo de los jóvenes impulsa a Vox
  3. Extremadura ofrecerá 2.000 euros a los autónomos mayores de 65 años que retrasen su jubilación
  4. La Junta de Extremadura transferirá 6,5 millones a los pequeños municipios para terminar residencias de mayores
  5. La encuesta sobre las elecciones autonómicas deja una Extremadura partida en dos, a expensas de pactos
  6. El presidente de la Diputación de Cáceres pide la creación de un Pacto del Mundo Rural en el Foro Impulsa para dar viabilidad a pueblos pequeños: 'No existe una España vaciada, sí un país con posibilidades inmensas
  7. La Junta de Extremadura cesa al chófer de María Guardiola tras reconocer una condena por violencia machista
  8. El Canal de Orellana ya se prepara para su gran revolución del siglo XXI

Elecciones en Extremadura: primeras en solitario, todas las mesas abiertas y caída de participación a mediodía

Elecciones en Extremadura: primeras en solitario, todas las mesas abiertas y caída de participación a mediodía

Raúl González, de Juntos por Extremadura, anima a los extremeños a votar "en libertad" y dejar de lado "el ruido político de los últimos días"

Raúl González, de Juntos por Extremadura, anima a los extremeños a votar "en libertad" y dejar de lado "el ruido político de los últimos días"

José Antonio González (Unidas por Extremadura) se muestra "optimista" y pide que "el voto progresista no se quede en casa"

José Antonio González (Unidas por Extremadura) se muestra "optimista" y pide que "el voto progresista no se quede en casa"

Elecciones en Extremadura | Primeras horas de votación en los colegios de Cáceres: "Hemos venido temprano a votar para tener el resto del día libre"

Elecciones en Extremadura | Primeras horas de votación en los colegios de Cáceres: "Hemos venido temprano a votar para tener el resto del día libre"

Jarilla y Villar de Plasencia el 21D: Votos entre naturaleza aún por recuperar tras los incendios del verano

Jarilla y Villar de Plasencia el 21D: Votos entre naturaleza aún por recuperar tras los incendios del verano

Así transcurre una jornada electoral en el pueblo con menos habitantes de Extremadura

Así transcurre una jornada electoral en el pueblo con menos habitantes de Extremadura

Nerea Fernández, de Unidas por Extremadura, tras depositar su voto en Cáceres: "Hoy podemos dar una buena sorpresa"

Nerea Fernández, de Unidas por Extremadura, tras depositar su voto en Cáceres: "Hoy podemos dar una buena sorpresa"

Óscar Fernández, candidato de Vox: "Hoy empieza el cambio que tanto necesita Extremadura y España"

Óscar Fernández, candidato de Vox: "Hoy empieza el cambio que tanto necesita Extremadura y España"
Tracking Pixel Contents