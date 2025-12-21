Así transcurre una jornada electoral en el pueblo con menos habitantes de Extremadura

En El Carrascalejo, el municipio con menos población de Extremadura, la jornada electoral ha transcurrido marcada por la cercanía y la calma de sus habitantes. Con un censo que apenas supera las 80 personas y situado a pocos kilómetros de Mérida, este pequeño pueblo, en el que residen de forma habitual alrededor de 40 vecinos, ha vivido las elecciones autonómicas sin colas y con un ambiente dominado por el trato directo entre la gente. Aquí, la política se practica en el día a día, en el cara a cara cotidiano, lo que permitirá que el recuento de las papeletas, una vez finalizada la votación, se complete en poco muy tiempo.

Elecciones autonómicas en El Carrascalejo, el pueblo con menos habitantes de Extremadura. / Javier Cintas

Vecinos y empadronados

María del Carmen Benítez González, empadronada en la localidad, donde viven sus padres, aunque residente en la capital extremeña, ha señalado a este periódico que las elecciones se han desarrollado “muy tranquilas, incluso demasiado aburridas para los integrantes de la única mesa electoral”, y ha explicado que los comicios autonómicos se perciben como algo lejano frente a los municipales o los nacionales. A su juicio, “todo lo que sea bienestar para el pueblo siempre es bienvenido”, una afirmación que ha vinculado a la necesidad de que las políticas autonómicas tengan en cuenta también la realidad de los municipios más pequeños, cuyas demandas suelen quedar diluidas frente a las de las grandes poblaciones. Por su parte, Miguel Granjo, natural de El Carrascalejo, tras ejercer su derecho a voto, ha recordado que “todas las elecciones han sido siempre muy sosegadas” y ha subrayado que en un pueblo tan chico “el trato persona a persona es fundamental”. Además, el vecino ha resaltado el respaldo que presta siempre la Diputación de Badajoz a su municipio.

El punto de encuentro

Sin grandes despliegues de campaña, ni cartelería ni actos por parte de los partidos políticos, la vida de la localidad ha seguido desarrollándose en torno a sus lugares de referencia, como el bar Alqantara Plaza y el Albergue Municipal, que han vuelto a concentrar la actividad vecinal y el paso de los peregrinos. Juan Manuel Valiente, marido de la propietaria de ambos negocios, Chelo Cortés, ha comentado que su taberna-restaurante es el único punto de encuentro del municipio, con una apuesta firme por la cocina de calidad que ha logrado atraer a numerosos visitantes de Mérida. Según ha señalado, los fines de semana el local registra una notable afluencia y se convierte en un espacio de convivencia donde vecinos y visitantes comparten mesa y conversación. La simpatía del matrimonio, siempre al pie del cañón para lo que haga falta, y su buen humor contribuyen a mantener viva la esencia de un pueblo donde todo ocurre despacio, pero con bastante aromonía y paz.

