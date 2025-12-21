Debacle del PSOE en Villanueva de la Serena: el PP gana en el pueblo de Gallardo

El resultado del PSOE en el pueblo de su candidato, Miguel Ángel Gallardo, ha sido una debacle. Con el 100 por cien de los votos escrutados, el PP ha obtenido en Villanueva de la Serena el 38,65 por ciento de los votos (5,21 puntos más que en los comicios de mayo de 2023). Por contra, el PSOE ha perdido más de 19 puntos, pues solo ha obtenido el 30,58% de los votos, frente al 50,11% que logró cuando Gallardo fue por última vez su candidato a la alcaldía, a la que accedió con mayoría absoluta.

Ahora su pueblo no lo ha apoyado mayoritariamente. El PP ha obtenido en Villanueva de la Serena 5.117 votos frente a los 4.049 del PSOE. Vox, por su parte, tiene 2.510 votos, el 18,95%, con lo que crece más de 12 puntos. La cuarta fuerza más votada en Villanueva es Podemos-IU-AV, con 1.134 votos que representan el 8,56%, 3,08 puntos más que en 2023.

Cinco legislaturas

En marzo de este año, Gallardo dejó la alcaldía de Villanueva tras casi 21 años y cinco legislaturas. Siguió como concejal, para poder mantenerse en la Diputación de Badajoz, donde ha sido presidente desde 2015 hasta junio, cuando renunció para ocupar un escaño en la Asamblea de Extremadura. Gallardo dejó alcaldía de su pueblo tras ser elegido nuevo secretario general de Extremadura.

Había llegado a la alcaldía de Villanueva de la Serena en 2003 y desde entonces encadenó una mayoría absoluta tras otra en esta localidad en la que gobierna el PSOE desde hace más de dos décadas. Si hoy se hubieran celebrado elecciones municipales, se habría roto esta tendencia.

Las elecciones autonómicas anticipadas han dado un vuelco a esta trayectoria histórica de un bastión socialista, cuyo candidato ha estado cuestionado dentro de su propio partido, tras su procesamiento por presuntas irregularidades en la contratación, por parte de la diputación, del hermano de Pedro Sánchez, David. Un proceso judicial que todavía no se ha resuelto y ha marcado la campaña electoral y, por supuesto, los resultados en su localidad natal.