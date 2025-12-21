El PP dobla en votos al PSOE en Mérida en las elecciones de Extremadura pese al papel de Osuna como valedor de Gallardo

El PP de María Guardiola ha vuelto a ganar en Mérida 14 años después, y lo ha hecho por paliza. Los populares han logrado doblar en votos al PSOE a pesar del papel que ha tenido Antonio Rodríguez Osuna como valedor y alma de la campaña de Miguel Ángel Gallardo, candidato socialista. Con el 100% escrutado, los resultados por candidatura han arrojado también un importante auge de Vox y Unidas por Extremadura.

El Partido Popular ha obtenido 12.609 votos en la capital extremeña, casi 3.000 más que en los últimos comicios autonómicos, aumentando en diez puntos porcentuales su resultado. El PSOE se ha llevado el gran batacazo, pero ha logrado quedar en segunda posición: ha perdido la mitad de sus votantes y ha bajado 20 puntos. De las 12.278 papeletas que obtuvieron hace dos años, han bajado a 6.151.

Antonio Rodríguez Osuna, antes de votar este domingo. / Javier Cintas

Además del PP, los grandes vencedores en estas elecciones han sido Vox y Unidas por Extremadura. La formación ultraderechista de Óscar Fernández ha obtenido 5.135 votos (2.000 más que en 2023), mientras que el partido liderado a nivel regional por Irene de Miguel ha subido cinco puntos y ha conseguido 3.986 papeletas. Juntos por Extremadura-Levanta ha conseguido 200, Nuevo Extremeñismo 193, Pacma 188, Ciudadanos 125, Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo 88 y Por un Mundo más Justo 80.

Es la primera vez que los populares vencen en la capital regional en 14 años, la última vez que ganaron las elecciones autonómicas. La última vez que ganaron fue en 2011, cuando José Antonio Monago llegó a la presidencia de la Junta de Extremadura. Fue en una votación más reñida, donde el PP ganó por 2.400 votos. Lograron 14.656, mientras que su rival (que fue Guillermo Fernández Vara) se quedó en 12.296.

Desde entonces, comicios tras comicios, los socialistas han vencido con holgura, incluso arrasado, en la capital. En 2015 conquistaron 4.000 votos más, y en 2019 más de 8.000, dejando a los populares en unos números muy bajos. En las últimas elecciones, a pesar de que María Guardiola se convirtió en presidenta con el apoyo de Vox, perdió en la ciudad emeritense por 3.000 votos.

Habrá ampliación...