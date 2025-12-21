Elecciones en Cáceres: tranquilidad en San Blas, colas en el R-66 y los vecinos de Cuartos del Baño se quedan sin votar por la crecida del río Salor

Extremadura afrontaba este domingo una cita decisiva con las urnas al celebrar, por primera vez en su historia, elecciones autonómicas anticipadas. Miles de ciudadanos estaban llamados a decidir el rumbo político de la región. En la capital cacereña, la jornada comenzó sin sobresaltos, marcada durante la mañana por un clima de calma generalizada.

El día amaneció frío, con calles que ofrecían la estampa habitual de cualquier domingo invernal. La ciudad se fue despertando de forma pausada, con un trasiego progresivo de vecinos que se dirigían a los colegios electorales entre saludos, breves conversaciones y miradas al reloj. Predominaban los votantes de mayor edad, muchos de ellos decididos a acudir temprano para evitar aglomeraciones y “tener luego el resto del día libre”, como comentaba una vecina tras depositar su papeleta.

Uno de los ejemplos más claros de esa calma matinal se vivió en el barrio de San Blas, donde el edificio Valhondo ejerció como colegio electoral. Allí se respiró serenidad absoluta durante las primeras horas, con una participación que rondaba el 10% a las 10.00 horas, según fuentes consultadas. Los votantes que se dejaron ver a primera hora fueron mayoritariamente personas mayores, para así poder “aprovechar el día”. Algunos vecinos confesaban haber combinado el trámite electoral con un desayuno previo de churros antes de “cumplir con la obligación de votar”.

FOTOGALERÍA | La jornada electoral en Cáceres, en imágenes /

Más movimiento se registraba en la Asociación Vecinal El Arco, en el barrio del R-66, donde el espacio reducido del local provocó momentos puntuales de colas. Allí, las mesas electorales constataron una afluencia constante y diversa, con presencia destacada de familias y votantes jóvenes, algunos de ellos enfrentándose por primera vez a las urnas. “Estaban viniendo muchos, cada cierto tiempo se notaba más gente”, explicaba la presidenta de una de las mesas. Entre los testimonios se repetía la idea de votar cuanto antes para continuar con la rutina dominical y “sacar a pasear al perro”, afirmaba una cacereña.

Precisamente un perro protagonizó una de las anécdotas de la mañana, cuando un vecino intentó acceder al colegio electoral con su mascota. La entrada le fue denegada y, de forma casi providencial, una patrulla canina de la Policía se hizo cargo del animal durante el tiempo que duró la votación.

Normalidad general

La tónica de normalidad se repitió en otros puntos de la ciudad. En el edificio de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, habilitado como colegio electoral, los miembros de mesa destacaron una participación “bastante amplia” para tratarse de las primeras horas y un funcionamiento “perfecto” del proceso. En el CEIP El Vivero, los votantes accedieron de manera escalonada y sin incidencias, muchos de ellos caminando desde sus domicilios cercanos. En torno a las 11.30 horas, la participación alcanzaba aproximadamente el 13%, una cifra acorde con la registrada en anteriores citas electorales a esa misma hora.

Con el avance de la mañana, Cáceres fue combinando con normalidad la rutina dominical y el ejercicio del derecho al voto, en una cita clave para el futuro político de Extremadura.

Por otro lado, la crecida del río Salor ha impedido votar en las elecciones a los vecinos de Cuartos del Baño por las lluvias continuadas que les mantienen aislados desde hace dos días. Una decena de personas no han podido acudir a sus colegios electorales. El puente ha quedado anegado por completo y es su única salida en la actualidad.

Candi es una de las vecinas de la finca, y solicita de una vez por todas el arreglo definitivo del camino de Monte Almeida, única vía alternativa y segura para su salida. "Es una falta de respeto que no nos hayan solucionado todavía este problema, y lo de hoy agrava todo aún más".