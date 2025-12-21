Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elecciones en Extremadura: al 50% escrutado, las derechas sacan 17 escaños a las izquierdas, con el PP líder, Vox en escalada y PSOE en caída

Votación en un colegio electoral de Cáceres en la mañana del 21D.

Votación en un colegio electoral de Cáceres en la mañana del 21D. / JORGE VALIENTE

Lola Luceño Barrantes

Lola Luceño Barrantes

Cáceres

Avanza el recuento de las elecciones a la Asamblea de Extremadura celebradas este 21 de diciembre de 2025, primeros comicios adelantados y primeros en solitario de la comunidad. Con el 50% de las mesas escrutadas, las derechas sacan 17 escaños a las izquierdas en Extremadura. Sigue al frente de los resultados el PP con 29 escaños (+1 respecto a los comicios autonómicos de 2023); en segundo lugar el PSOE, que pierde representación hasta los 19 escaños (-9); en tercer lugar Vox, que se dispara hasta los 12 escaños (+7); y en cuarto lugar Unidas por Extremadura, que también gana terreno hasta los 5 escaños (+1). Ningún otro partido de las doce candidaturas entra de momento en la Asamblea.

65 diputados

Los extremeños eligen este domingo a los 65 diputados que integrarán la Asamblea de Extremadura: 36 por la provincia de Badajoz y 29 por la provincia de Cáceres. La Ley 2/1987, de 16 de marzo, de Elecciones a la Asamblea de Extremadura, estabece que cada provincia recibe un mínimo de 20 diputados, asignándose los 25 restantes por población.

Siete mayorías absolutas desde 1983

De las once elecciones celebradas hasta el momento en Extremadura, el PSOE ha ganado diez: las de 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2015, 2019 y 2023 (finalmente gobernó el PP con apoyo de Vox). De todas ellas, los socialistas lograron mayoría absoluta en 1983, 1987, 1991, 1999, 2003, 2007 y 2019, las cinco primeras con Ibarra y las dos últimas con Fernández Vara.

Las únicas elecciones que ha ganado un partido distinto al PSOE fueron las de 2011, con los 32 escaños que consiguió el PP, cuando José Antonio Monago se quedó a 1 solo sillón de lograr la mayoría absoluta.

Formación de la Asamblea antes del 20 de enero

Finalizadas las votaciones y el primer recuento, el escrutinio general se realizará entre el 24 y el 27 de diciembre en las Juntas Electorales Provinciales sumando el voto por correo y de los residentes en el extranjero, para finalmente proclamar los resultados oficiales.

La sesión para constituir la nueva Asamblea de Extremadura debe ser convocada por la presidenta en funciones, María Guardiola, entre el 22 de diciembre y el 5 de enero, con el fin de celebrarse antes del 20 de enero.

Los 65 diputados deberán elegir la Presidencia de la Asamblea y, a continuación, el resto de los miembros de la mesa por mayoría cualificada. Si no hay apoyo suficiente, se realizará una segunda votación por mayoría simple. Los empates obligarían a nuevas votaciones hasta que, de persistir la paridad, saldría elegido el candidato de la lista más votada en las urnas.

Elección del nuevo presidente de la Junta

Una vez constituida la Asamblea, el nuevo presidente de la Mesa deberá proponer en quince días a lo sumo un candidato a la Presidencia de la Junta, que deberá tener el apoyo mínimo de una cuarta parte de los escaños. Habrá otro plazo de quince días más para el debate de investidura. Llegado el día, el candidato habrá de obtener mayoría absoluta para ser proclamado presidente. Si no lo consigue, se procederá a una nueva votación 48 horas después de la primera, en la que se requerirá ya mayoría simple.

Si tampoco se logra proclamar presidente, el procedimiento podrá repetirse con los mismos o diferentes candidatos tantas veces como lo estime la Presidencia de la Asamblea. A los dos meses de la primera votación, si no ha habido ningún acuerdo, la Asamblea quedará disuelta y se procederá a convocar nuevas elecciones. Nunca en la historia de Extremadura se han tenido que repetir los comicios.

TEMAS

