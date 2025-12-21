21D: Elecciones en Extremadura
Gallardo reconoce un resultado "muy malo" para el PSOE en Extremadura pero no dimite
Los órganos internos del partido analizarán "en los próximos días" la continuidad de su secretario general: "Lo que menos me preocupa es mi futuro político", afirma
Noche amarga para el PSOE de Miguel Ángel Gallardo, que este 21D cosecha su peor resultado histórico con 18 diputados en la Asamblea de Extremadura. El secretario general reconoce que los resultados son "muy malos" para su partido y avanza la convocatoria urgente de la Ejecutiva regional este lunes para poder analizar los datos "con claridad".
Gallardo, procesado por prevaricación y tráfico de influencias en el caso David Sánchez, no dimite y se pone a disposición de los órganos internos del PSOE. "Lo que menos me preocupa ahora es mi futuro político; lo que más me ocupa es que el PSOE tome la mejor decisión", ha afirmado sobre su posible renuncia a la secretaría general ante el descalabro en las urnas.
Ánimos de Sánchez
Gallardo, que ha recibido una llamada "de ánimo" de Pedro Sánchez, ha apelado a la prudencia en torno al debate que se abrirá ahora sobre el liderazgo del PSOE de Extremadura y ha evitado señalar causas concretas del resultado electoral de esta noche.
Ha insistido en que el análisis se abordará a partir de este lunes, con los datos sobre la mesa y en un clima más sosegado. "Probablemente no sean consecuencia de un solo elemento, sino de muchos, y hacerlo hoy sería frívolo por mi parte", ha manifestado.
Más bloqueo y radicalidad
En una intervención sin apenas autocrítica, el líder socialista ha dirigido buena parte de su mensaje a la presidenta de la Junta, María Guardiola, a la queresponsabiliza directamente del escenario político que se ha abierto tras las elecciones: "bloqueo inestabilidad y una mayor radicalidad".
Gallardo ha considerado que la convocatoria electoral en plenas fechas navideñas ha sido un error, tal y como a su juicio demuestra que se haya registrado el dato de participación "más bajo de la historia en Extremadura". "Esperemos que Guardiola no le eche la culpa a los ciudadanos", ha dicho.
El "fracaso" de Guardiola
Gallardo ha subrayado que la pérdida de apoyos no ha sido exclusiva del PSOE y ha recordado que el Partido Popular también ha retrocedido en torno a 40.000 votos. "Cuando alguien decide convocar elecciones en Navidad, cuando la gente está donde realmente importa, y el resultado es este, quien tiene que analizar es ella. Hay un fracaso, y es el de la señora Guardiola", ha afirmado.
