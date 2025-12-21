Elecciones Autonómicas
Guardiola triplica en votos al PSOE de Gallardo en Cáceres, y obtiene una subida similar a Vox y Podemos
La candidatura de la popular María Guardiola ha triplicado al PSOE en votos en la capital cacereña, superando las 24.000 papeletas frente a las 8.100 del PSOE, que sufre una fuerte caída en la ciudad, perdiendo casi al doble del electorado: en 2023 consiguió 14.175 votos, por lo que se deja más de 11 puntos este 21D.
Cinco puntos
El PP de Guardiola sube al mismo nivel que Vox y la formación morada con respecto a los anteriores comicios autonómicos: en torno a cinco puntos. En 2023, la candidatura de Guardiola consiguió sumar 22.468 votos.
Frente al descalabro socialista, Vox y Podemos-IU-AV consiguen también un arrastre de cinco puntos en estas elecciones: Vox supera los 7.300 votos (consiguió 5.000 en 2023) y Podemos también protagoniza subida en la capital cacereña con más de 6.600 votos (obtuvo 4.413 en 2023).
Tendencia alcista
En las elecciones de 2023 (28M) fue la primera vez que Vox accedió al Parlamento extremeño, del que quedó fuera en 2019 por unas décimas que les condenaron a cuatro años de ostracismo, fuera del foco, y a actuar como una mera franquicia de Madrid.
No obstante, la tendencia que ya se escoraba claramente hacia la derecha, con la gran subida en la capital cacereña que protagonizaron los populares: pasaron del 29,4% de los votos en 2019 al 44,2% de 2023.
Además, el vuelco también ha cristalizado este 21D en los extremos con Vox y Podemos: la formación de Abascal obtuvo un 6,73% en 2019 en Cáceres frente al 10,58% de los votos de Podemos.
Sin cambios para el PP a nivel provincial
Ya en 2023, y a nivel de la provincia de Cáceres, los más votados fueron los populares con 13 diputados y subiendo 3 respecto a las elecciones de 2019.
