Elecciones autonómicas
21D: Elecciones en Extremadura

Guardiola vota en Cáceres acompañada de su hijo y pide llenar las urnas de esperanza: "No vengo a enterrar a nadie, vengo a construir y mejorar Extremadura"

La actual presidenta resaltó su disposición al diálogo y al consenso, sin que importen los colores políticos, para beneficiar a Extremadura

Ver galería

Fotogalería | Elecciones en Extremadura: María Guardiola anima a los extremeños a votar y a llenar las urnas de esperanza / Jorge Valiente

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Alrededor de las 12 del mediodía de este domingo, la presidenta de la Junta de Extremadura y aspirante del Partido Popular, María Guardiola, se desplazó al CEIP El Vivero de Cáceres para depositar su voto. La acompañaron su hijo, que ejercía su derecho al voto por primera vez, y varios miembros de su equipo de Gobierno, entre ellos el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos. Tras intercambiar saludos con algunos vecinos, cumplió con su votación antes de atender a los medios.

La presidenta se mostró confiada respecto a la jornada electoral y animó a todos los extremeños a participar en "un día histórico que voy a recordar siempre”, aseguró. Además, recalcó la importancia de que la ciudadanía vote con libertad e ilusión, y destacó el esfuerzo de quienes contribuyen al desarrollo de la región, desde los agricultores hasta los profesionales de la sanidad, la educación y el turismo.

Llegada de María Guardiola a su colegio electoral en Cáceres.

Llegada de María Guardiola a su colegio electoral en Cáceres. / Jorge Valiente

"Tranquilidad y confianza"

Guardiola expresó tranquilidad y confianza en los resultados, respaldada por su gestión durante los últimos años: “Llego con la tranquilidad del trabajo bien hecho, de haber puesto todo lo mejor de mí al servicio de mi tierra. Estoy tranquila y confiada”. Asimismo, resaltó su disposición al diálogo y al consenso: “Siempre estamos dispuestos a hablar con todo el mundo, dejando incluso las siglas a un lado si se trata del beneficio de la región”.

Por otro lado, recalcó que su objetivo no es confrontar sino mejorar la región: “No vengo a enterrar a nadie, vengo a salvar, a construir, a mejorar y a ofrecer una Extremadura mejor. Esta es una región con un potencial enorme, y lo que necesitaba era impulso, ganas y políticas adecuadas. Eso es lo que hemos hecho y queremos seguir haciendo”.

A las puertas del colegio electoral

A las puertas del colegio electoral / Jorge Valiente

Reconocimientos

Guardiola también quiso dedicar unas palabras de reconocimiento a los interventores y apoderados del Partido Popular, a los miembros de las mesas electorales, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a los medios de comunicación por su labor durante la campaña y en el día de hoy. “Gracias a todos los que hacen posible que esta celebración electoral transcurra con normalidad”, afirmó.

