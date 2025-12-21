Jarilla y Villar de Plasencia el 21D: Votos entre naturaleza aún por recuperar tras los incendios del verano

Jarilla y Villar de Plasencia fueron dos de los municipios del norte de Cáceres más afectados por el mayor incendio que ha sufrido Extremadura en los últimos años. Mientras el campo todavía no se ha recuperado de los estragos del fuego, sus vecinos han mantenido sus hábitos y, este domingo, la mayoría ha optado por acudir a votar en este día de elecciones autonómicas, pasado el mediodía.

A algunos, la gestión política de los incendios les ha influido a la hora de elegir la papeleta. Gabriel Parra, presidente de la mesa electoral ubicada en la biblioteca municipal de Villar de Plasencia, considera que la gestión "debería influir. Debería ser algo que tuviéramos en cuenta, la buena o mala gestión de cada uno de los organismos".

¿Afecta la gestión del incendio en el voto?

Álvaro García, desde Jarilla, apuntaba que ya "tenía claro a quién iba a votar y, después de los incendios, he tenido un motivo más de peso, por la gestión previa, de prevención, y posterior, tras el fuego".

Sin embargo, otros vecinos, miembros de la mesa electoral de Jarilla, creen que a la mayoría de sus residentes no les afectará cómo atajaron o resolvieron las administraciones las consecuencias del incendio.

A Marce, por ejemplo, de Villar de Plasencia, no le ha afectado: "Yo ya tenía decidido a quién iba a votar", ha afirmado.

Imágenes del incendio de Jarilla, que ha calcinado ya 15.464 hectáreas / Delegación del Gobierno en Extremadura

Goteo lento de votantes

En ambas poblaciones, la tónica general esta mañana electoral ha sido la de calles prácticamente vacías y un goteo lento de personas a la única mesa habilitada en cada municipio.

En Jarilla, Samuel Nieto de 27 años, es su presidente. Era suplente, pero "como al que le tocó tenía más de 65 años, lo comunicó y me ha tocado a mí" y, además, es la tercera vez que preside una mesa, por lo que ya tiene experiencia.

El municipio cuenta con 119 personas censadas y solo 11 habían votado dos horas después de abrirse la mesa. Como es tradición, los vecinos han esperado a las horas previas o posteriores a la misa de las doce para aprovechar la salida de sus casas para hacerlo.

El campo tardará en recuperarse

En Villar de Plasencia, el ambiente ha sido muy similar, aunque más vecinos han acudido en grupo a votar. En su caso, hay 215 censados y 37 personas habían votado antes de que llegara el mediodía. La salida de la misa ha marcado una mayor afluencia de residentes a la mesa electoral, donde todos sus miembros eran primerizos.

Después de una niebla que ha dejado paso al sol y preguntados por la situación actual del campo tras el gran incendio estival, en Jarilla, donde se quemaron 16.536 hectáreas, Samuel Nieto señalaba que "se va recuperando, pero va a tardar porque se han quemado muchas hectáreas, muchísimas encinas y robles y tardarán en crecer. Van a pasar muchos años, e incluso siglos, hasta que se recupere por completo tanto la flora como la fauna".

Un garganta, en Jarilla, este domingo. / TONI GUDIEL

Ayudas desiguales

Además, otra vecina subraya que la orografía en el pueblo ha hecho que, con las lluvias y el arrastre, gran parte del cauce de la garganta se haya quedado "descarnado", afectando a los terrenos de pastoreo.

Afortunadamente, no han tenido restricciones de agua porque la potable procede de manantiales subterráneos canalizados desde hace años.

El biólogo Álvaro García, también desde Jarilla, apunta que, "paisajísticamente, el verde se va recuperando. Se han perdido muchos árboles centenarios y casi todos los olivos, aunque los autóctonos van creciendo".

En cuanto a las ayudas económicas anunciadas por el Ministerio para la Transición Ecológica para los afectados, en Jarilla, los miembros de la mesa no conocen a nadie que ya las haya recibido, mientras que en Villar de Plasencia, sí ha llegado a algunos vecinos.