José Antonio González (Unidas por Extremadura) se muestra "optimista" y pide que "el voto progresista no se quede en casa"

El candidato número uno a la Asamblea de Extremadura por Cáceres por parte de Unidas por Extremadura, José Antonio González, ejerció su voto a las 10.00 en Cáceres, en el Edificio Valhondo. Acompañado de una comitiva del partido, llegó al lugar entusiasmado.

González comentó a los medios que su partido se presenta con «sensaciones optimistas» y que, incluso, «por lo que hemos visto en la campaña, se nos ha quedado corta de tiempo». Además, pidió que el voto progresista «no se quede en casa», para que «las derechas se vayan a casa por Navidad».

También expresó que «estamos en una tendencia ascendente», y finalizó esperando que «las sensaciones que hemos visto en la campaña se vean reflejadas hoy en las urnas».

La mañana en San Blas, donde se encuentra el edificio electoral, se presentaba a primera hora bastante tranquila, con el aspecto que presenta cualquier otro domingo invernal. Allí se dejaron ver sobre todo, a esa hora, personas mayores. Algunos, incluso, admitieron que llegaban de «comer unos churros».