La Lotería de Navidad crece en Extremadura: más gasto, más ilusión y el Gordo que se resiste

Con la llegada del 22 de diciembre, la Lotería de Navidad vuelve a ocupar un lugar central en la vida cotidiana de Extremadura. No es solo una tradición profundamente arraigada, sino también una expresión colectiva de ilusión en una comunidad que continúa figurando en los últimos puestos de buena parte de los indicadores socioeconómicos. El 57,7% de los turismos en circulación supera los 15 años de antigüedad, la renta media por hogar se situó en 29.341 euros en 2024 y los salarios anuales apenas alcanzan los 23.684 euros. En ese contexto, el Gordo se mantiene como una esperanza simbólica que cada año renueva expectativas.

Más gasto por habitante

Este ejercicio, además, la participación vuelve a crecer. La consignación media alcanza los 70,6 euros por habitante, una cifra que incluye a menores y personas mayores y que, por tanto, eleva el gasto real entre quienes juegan. El dato confirma una tendencia al alza sostenida tras la pandemia: en 2024 la media fue de 66,7 euros; en 2023, de 64,3; en 2022, de 57,8; en 2021, de 55,9, y en 2020, de 54,7 euros por extremeño.

Por provincias

Según los datos de Loterías y Apuestas del Estado, la consignación vuelve a repartirse de forma desigual entre provincias. Badajoz concentra la mayor cantidad de décimos asignados, en coherencia con su peso poblacional y el número de administraciones, mientras que Cáceres recibe un volumen inferior, aunque mantiene una participación muy relevante en relación con su población. De hecho, los cacereños, que se gastarán 90,7 euros en probar suerte, casi doblarán a los pacenses, que se quedarán en 58,8 euros. Tal es así, que Cáceres supera ya la media de muchas comunidades como Cataluña, Andalucía, Valencia, Galicia o Madrid con su doña Manolita.

En la parte media-baja

Pese al incremento, Extremadura continúa situada en la franja media-baja del ranking nacional, lejos de comunidades como Castilla y León, Asturias o La Rioja, pero por encima de Andalucía, Cataluña o Baleares. Además, consignación y ventas reales no siempre coinciden. En el sorteo de Navidad de 2024, el gasto efectivo fue de 69 euros por habitante, una cifra muy similar a la prevista inicialmente.

El Gordo se resiste

En cuanto al premio más esperado, el Gordo sigue resistiéndose. Ha dejado alegrías puntuales en la región, siempre de forma muy repartida, pero su presencia ha sido escasa y la última vez que cayó en Extremadura fue hace ya varios años, sin que desde entonces la comunidad haya vuelto a situarse entre las grandes protagonistas del sorteo.

Precauciones si llega la suerte

Ante la posibilidad de resultar agraciado, la Organización de Consumidores y Usuarios recomienda extremar las precauciones: fotografiar el décimo, dejar constancia escrita en participaciones compartidas y comprar solo en administraciones autorizadas o en la web oficial. En caso de pérdida, robo o deterioro, la denuncia inmediata y la comunicación a la SELAE permiten paralizar el pago. Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en cualquier punto de venta y los superiores en entidades bancarias colaboradoras, con un plazo máximo de tres meses y una retención del 20% sobre la parte que excede de 40.000 euros por décimo.