Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones autonómicasResultados elecciones ExtremaduraResultados BadajozResultados CáceresComprobar la Lotería de Navidad 2025Síguenos en Google Discover
instagramlinkedin

21D: elecciones autonómicas

Mañana tranquila de elecciones en el barrio de San Blas de Cáceres

Vecinos de Cáceres combinan el voto con actividades como desayunar churros, destacando la tranquilidad y normalidad con la que se desarrolla la votación

Ciudadano ejerce su voto.

Ciudadano ejerce su voto. / Pablo Parra

Pablo Parra

Cáceres

Este domingo Extremadura vive un momento histórico: las primeras elecciones autonómicas anticipadas. Miles de extremeños acuden a las urnas a lo largo de esta jornada para decidir si se renueva el gobierno actual de María Guardiola o si se vuelve a una dirección socialista, en este caso de la mano de Miguel Ángel Gallardo.

En Cáceres, la jornada ha comenzado de forma tranquila. Las calles presentan, por lo general, el aspecto de cualquier domingo invernal. En el barrio de San Blas se respira calma absoluta, mientras el Edificio Valhondo cumple el rol de colegio electoral.

Allí, el porcentaje de voto ejercido ronda en torno al 10%, según las fuentes consultadas. El perfil del votante que se dejó ver en estas primeras horas es el de personas mayores que, según relatan, quieren «aprovechar el día». Además, las primeras horas de luz, en un entorno como ese, invitaban a pasear por el lugar y realizar fotografías, tal y como hacía algún ciudadano.

Unos vecinos que llegaban al edificio comentaban que habían «aprovechado para ir antes a desayunar unos churros» y, posteriormente, «cumplir nuestra obligación de votar». Un apoderado añadía que la mañana está transcurriendo, hasta el momento, «de forma tranquila», ya que «votar en Extremadura no es como en otros sitios».

José Antonio González ejerce su voto

El candidato número uno a la Asamblea de Extremadura por Cáceres por parte de Unidas por Extremadura, José Antonio González, ejerció su voto a las 10.00. Acompañado de una comitiva del partido, llegó al lugar entusiasmado.

José Antonio González, de Unidas por Extremadura, vota.

José Antonio González, de Unidas por Extremadura, vota. / Pablo Parra

González comentó a los medios que su partido se presenta con «sensaciones optimistas» y que, incluso, «por lo que hemos visto en la campaña, se nos ha quedado corta de tiempo». Además, pidió que el voto progresista «no se quede en casa».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Extremadura plantea pagar luz, agua, gas y suscripciones a plataformas de contenidos a los bares de pueblos de hasta 300 vecinos
  2. El PP extremeño gana en votos, el PSOE toca suelo y el apoyo de los jóvenes impulsa a Vox
  3. Extremadura ofrecerá 2.000 euros a los autónomos mayores de 65 años que retrasen su jubilación
  4. La Junta de Extremadura transferirá 6,5 millones a los pequeños municipios para terminar residencias de mayores
  5. La encuesta sobre las elecciones autonómicas deja una Extremadura partida en dos, a expensas de pactos
  6. El presidente de la Diputación de Cáceres pide la creación de un Pacto del Mundo Rural en el Foro Impulsa para dar viabilidad a pueblos pequeños: 'No existe una España vaciada, sí un país con posibilidades inmensas
  7. La Junta de Extremadura cesa al chófer de María Guardiola tras reconocer una condena por violencia machista
  8. El Canal de Orellana ya se prepara para su gran revolución del siglo XXI

Extremadura celebra sus primeras autonómicas en solitario: todas las mesas abiertas y casi un 9% de participación en dos horas

Extremadura celebra sus primeras autonómicas en solitario: todas las mesas abiertas y casi un 9% de participación en dos horas

Intento de robo en las oficinas de Correos de Malpartida de Cáceres y Alagón del Río: no se han llevado votos

Intento de robo en las oficinas de Correos de Malpartida de Cáceres y Alagón del Río: no se han llevado votos

Mañana tranquila de elecciones en el barrio de San Blas de Cáceres

Mañana tranquila de elecciones en el barrio de San Blas de Cáceres

Elecciones en Extremadura en directo: La participación a las 11 de la mañana se sitúa en el 8,78%

Elecciones en Extremadura en directo: La participación a las 11 de la mañana se sitúa en el 8,78%

La barrera de los 30.000 votos: el filtro que decide quién se sienta en la Asamblea

La barrera de los 30.000 votos: el filtro que decide quién se sienta en la Asamblea

¿Qué sería un buen resultado para cada partido en Extremadura?

¿Qué sería un buen resultado para cada partido en Extremadura?

Extremadura marcará la tendencia de un largo ciclo electoral hasta las generales

Extremadura marcará la tendencia de un largo ciclo electoral hasta las generales

Abstención, voto nulo y en blanco: en qué se diferencian y sus efectos sobre el resultado

Abstención, voto nulo y en blanco: en qué se diferencian y sus efectos sobre el resultado
Tracking Pixel Contents