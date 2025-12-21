Mañana tranquila de elecciones en el barrio de San Blas de Cáceres

Este domingo Extremadura vive un momento histórico: las primeras elecciones autonómicas anticipadas. Miles de extremeños acuden a las urnas a lo largo de esta jornada para decidir si se renueva el gobierno actual de María Guardiola o si se vuelve a una dirección socialista, en este caso de la mano de Miguel Ángel Gallardo.

En Cáceres, la jornada ha comenzado de forma tranquila. Las calles presentan, por lo general, el aspecto de cualquier domingo invernal. En el barrio de San Blas se respira calma absoluta, mientras el Edificio Valhondo cumple el rol de colegio electoral.

Allí, el porcentaje de voto ejercido ronda en torno al 10%, según las fuentes consultadas. El perfil del votante que se dejó ver en estas primeras horas es el de personas mayores que, según relatan, quieren «aprovechar el día». Además, las primeras horas de luz, en un entorno como ese, invitaban a pasear por el lugar y realizar fotografías, tal y como hacía algún ciudadano.

Unos vecinos que llegaban al edificio comentaban que habían «aprovechado para ir antes a desayunar unos churros» y, posteriormente, «cumplir nuestra obligación de votar». Un apoderado añadía que la mañana está transcurriendo, hasta el momento, «de forma tranquila», ya que «votar en Extremadura no es como en otros sitios».

José Antonio González ejerce su voto

El candidato número uno a la Asamblea de Extremadura por Cáceres por parte de Unidas por Extremadura, José Antonio González, ejerció su voto a las 10.00. Acompañado de una comitiva del partido, llegó al lugar entusiasmado.

José Antonio González, de Unidas por Extremadura, vota. / Pablo Parra

González comentó a los medios que su partido se presenta con «sensaciones optimistas» y que, incluso, «por lo que hemos visto en la campaña, se nos ha quedado corta de tiempo». Además, pidió que el voto progresista «no se quede en casa».