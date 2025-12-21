Nerea Fernández, de Unidas por Extremadura, tras depositar su voto en Cáceres: "Hoy podemos dar una buena sorpresa"

La representante de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, ejerció su derecho al voto este domingo en torno a las 10.40 horas en el edificio de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, uno de los colegios electorales de la ciudad. Tras depositar su papeleta acompañada por miembros de su partido, se mostró esperanzada sobre los resultados: "Esperamos que la ilusión que nos ha ido transmitiendo durante toda la campaña sea efectiva en las urnas. Nosotras hemos ido sembrando durante muchos años y hoy esperamos poder recoger algo de ese trabajo que hemos realizado durante tanto tiempo", declaró.

Fernández señaló la importancia de la cita electoral para los extremeños, y reconoció que las fechas, justo después de las fiestas navideñas, podían complicar la asistencia. "Hoy los extremeños tienen una cita muy importante. Es verdad que son unas fechas complicadas, después de las cenas de Navidad, pero creo que hoy podemos dar una buena sorpresa y demostrar que la izquierda está organizada, está unida y que no nos ha pillado con el pie cambiado", afirmó.

Entusiasmo durante la campaña

También destacó el entusiasmo que ha percibido durante la campaña, tanto en su equipo como en los ciudadanos. "No voy a mentir, soy una persona muy prudente, pero la ilusión y el buen ambiente que hemos visto durante la campaña nos da muchas esperanzas. La gente que nos rodea también está muy motivada y tiene muchas ganas de que Extremadura pueda cambiar", aseguró.

Finalmente, la candidata a la Asamblea de Extremadura insistió en mantener los pies en la tierra, aunque reconoció sentirse ilusionada por la jornada: "Voy a intentar mantener los pies en la tierra, pero es verdad que tengo ilusión. Creo que estamos empujando bastante bien y eso nos llena de expectativas para el futuro", concluyó.