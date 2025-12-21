Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones autonómicasResultados elecciones ExtremaduraResultados BadajozResultados CáceresComprobar la Lotería de Navidad 2025Síguenos en Google Discover
instagramlinkedin

21D: Elecciones autonómicas

Nerea Fernández, de Unidas por Extremadura, tras depositar su voto en Cáceres: "Hoy podemos dar una buena sorpresa"

La candidata a la Asamblea de Extremadura resaltó la ilusión y el buen ambiente vivido, esperando que el trabajo realizado se vea reflejado en las urnas

Nerea Fernández deposita su voto en Cáceres.

Nerea Fernández deposita su voto en Cáceres. / Jorge Valiente

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

La representante de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, ejerció su derecho al voto este domingo en torno a las 10.40 horas en el edificio de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, uno de los colegios electorales de la ciudad. Tras depositar su papeleta acompañada por miembros de su partido, se mostró esperanzada sobre los resultados: "Esperamos que la ilusión que nos ha ido transmitiendo durante toda la campaña sea efectiva en las urnas. Nosotras hemos ido sembrando durante muchos años y hoy esperamos poder recoger algo de ese trabajo que hemos realizado durante tanto tiempo", declaró.

Fernández señaló la importancia de la cita electoral para los extremeños, y reconoció que las fechas, justo después de las fiestas navideñas, podían complicar la asistencia. "Hoy los extremeños tienen una cita muy importante. Es verdad que son unas fechas complicadas, después de las cenas de Navidad, pero creo que hoy podemos dar una buena sorpresa y demostrar que la izquierda está organizada, está unida y que no nos ha pillado con el pie cambiado", afirmó.

Entusiasmo durante la campaña

También destacó el entusiasmo que ha percibido durante la campaña, tanto en su equipo como en los ciudadanos. "No voy a mentir, soy una persona muy prudente, pero la ilusión y el buen ambiente que hemos visto durante la campaña nos da muchas esperanzas. La gente que nos rodea también está muy motivada y tiene muchas ganas de que Extremadura pueda cambiar", aseguró.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, la candidata a la Asamblea de Extremadura insistió en mantener los pies en la tierra, aunque reconoció sentirse ilusionada por la jornada: "Voy a intentar mantener los pies en la tierra, pero es verdad que tengo ilusión. Creo que estamos empujando bastante bien y eso nos llena de expectativas para el futuro", concluyó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Extremadura plantea pagar luz, agua, gas y suscripciones a plataformas de contenidos a los bares de pueblos de hasta 300 vecinos
  2. El PP extremeño gana en votos, el PSOE toca suelo y el apoyo de los jóvenes impulsa a Vox
  3. Extremadura ofrecerá 2.000 euros a los autónomos mayores de 65 años que retrasen su jubilación
  4. La Junta de Extremadura transferirá 6,5 millones a los pequeños municipios para terminar residencias de mayores
  5. La encuesta sobre las elecciones autonómicas deja una Extremadura partida en dos, a expensas de pactos
  6. El presidente de la Diputación de Cáceres pide la creación de un Pacto del Mundo Rural en el Foro Impulsa para dar viabilidad a pueblos pequeños: 'No existe una España vaciada, sí un país con posibilidades inmensas
  7. La Junta de Extremadura cesa al chófer de María Guardiola tras reconocer una condena por violencia machista
  8. El Canal de Orellana ya se prepara para su gran revolución del siglo XXI

Óscar Fernández, candidato de Vox: "Hoy empieza el cambio que tanto necesita Extremadura y España"

Óscar Fernández, candidato de Vox: "Hoy empieza el cambio que tanto necesita Extremadura y España"

Elecciones en Extremadura en directo | La participación se sitúa en el 35,92% a las 14:00 horas, 6 puntos menos que en 2023

Elecciones en Extremadura en directo | La participación se sitúa en el 35,92% a las 14:00 horas, 6 puntos menos que en 2023

Primeras horas de votación en los colegios de Cáceres: "Hemos venido temprano a votar para tener el resto del día libre"

Primeras horas de votación en los colegios de Cáceres: "Hemos venido temprano a votar para tener el resto del día libre"

Nerea Fernández, de Unidas por Extremadura, tras depositar su voto en Cáceres: "Hoy podemos dar una buena sorpresa"

Nerea Fernández, de Unidas por Extremadura, tras depositar su voto en Cáceres: "Hoy podemos dar una buena sorpresa"

Así transcurre una jornada electoral en el pueblo con menos habitantes de Extremadura

Así transcurre una jornada electoral en el pueblo con menos habitantes de Extremadura

VÍDEO | Elecciones autonómicas en El Carrascalejo, el pueblo con menos habitantes de Extremadura

VÍDEO | Elecciones autonómicas en El Carrascalejo, el pueblo con menos habitantes de Extremadura

Jarilla y Villar de Plasencia el 21D: Votos entre naturaleza aún por recuperar tras los incendios del verano

Jarilla y Villar de Plasencia el 21D: Votos entre naturaleza aún por recuperar tras los incendios del verano

¿Qué sería un buen resultado para cada partido en Extremadura?

¿Qué sería un buen resultado para cada partido en Extremadura?
Tracking Pixel Contents