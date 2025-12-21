La nieve salpica de blanco la jornada electoral en Extremadura

El invierno ha hecho su entrada oficial en Extremadura de la mano de la democracia. Este domingo, 21 de diciembre de 2025, la región no solo ha acudido a los colegios electorales para decidir su futuro en las autonómicas, sino que lo ha hecho bajo el rigor de un frente frío que ha teñido de blanco algunas cumbres extremeñas.

Aunque el sol quiso acompañar el inicio de la apertura de mesas con cielos despejados, el desplome del mercurio no tardó en hacerse notar. La entrada de una masa de aire gélido transformó el paisaje en cuestión de horas, dejando estampas de votantes abrigados y paraguas preparados.

Manto blanco en las sierras

La nieve ha sido también protagonista visual de esta jornada electoral, especialmente en puntos de mayor altitud. Los copos han hecho acto de presencia de forma moderada en Monesterio, Sierra de Gata y Tornavacas. En esta última localidad, la nieve comenzó a caer con fuerza durante la noche del sábado y ha continuado de forma intermitente este domingo, acumulando espesores considerables en las zonas periféricas y en las cotas más altas del municipio, informa Juan Pedro Recio.

A pesar de las bajas temperaturas, el ambiente en los colegios ha sido de normalidad.

Predicción para este lunes: lotería y paraguas

Este lunes, Extremadura vivirá otro día de gran expectación, esta vez por la celebración del Sorteo Extraordinario de Navidad. Sin embargo, la tregua meteorológica no parece estar cerca.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada marcada por los intervalos de nubes bajas que irán ganando terreno. A medida que avance la tarde, el cielo se cubrirá por completo, dando paso a precipitaciones que, aunque débiles en su mayoría, serán generalizadas.

Se espera que la cota de nieve suba progresivamente de los 900 a los 1.200 metros. Mientras que las heladas persistirán de forma débil en las sierras y con mayor intensidad (moderadas) en el Sistema Central (Gredos).

La entrada del invierno en 2025 parece decidida a quedarse, dejando atrás un otoño suave y obligando a los extremeños a sacar la ropa de abrigo tanto para votar como para soñar con "El Gordo".