Primeras horas de votación en los colegios de Cáceres: "Hemos venido temprano a votar para tener el resto del día libre"

Cáceres afronta este domingo electoral sin sobresaltos y bajo una atmósfera marcada por la calma. Desde primera hora de la mañana, los colegios electorales han abierto sus puertas con puntualidad en una ciudad que ha ido despertando de forma pausada, envuelta en el frío característico del invierno y con un trasiego de vecinos propio de una jornada festiva. Las calles, aún tranquilas a primera hora, han ido ganando movimiento conforme avanzaba la mañana, con ciudadanos que se dirigían a ejercer su derecho al voto.

A las puertas de algunos colegios se repiten escenas habituales: saludos entre vecinos, breves conversaciones y alguna que otra mirada a los relojes antes de entrar. Predominan los votantes de edad avanzada, que acuden temprano para evitar aglomeraciones y continuar después con sus planes del día. "Así luego tenemos el resto del día libre", comentaba una vecina tras entregar su papeleta.

Los candidatos, a las urnas

El candidato de Vox, Óscar Fernández, ha depositado su papeleta en torno a las 10.00 horas en el CEIP Castra Caecilia, hasta donde ha llegado acompañado por una comitiva del partido y arropado por varios simpatizantes. Tras ejercer su derecho al voto, ha atendido a los periodistas a las puertas del centro.

Dentro de los colegios, el ambiente es ordenado y sin incidencias destacables. Los miembros de las mesas coincidían en señalar que la jornada se está desarrollando con total normalidad. "Hasta el momento, todo muy tranquilo, como es habitual", apuntaba uno de ellos.

Participación temprana y escalonada

En el edificio de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, que cumple el rol de colegio electoral, se respiraba aún más tranquilidad. Los miembros de la mesa destacaban que la participación era "bastante amplia" para tratarse de las primeras horas de la jornada y que "todo está funcionando a la perfección". Sobre las 10.30 horas llegó la representante de Unidas por Extremadura y candidata a la Asamblea, Nerea Fernández, quien pudo ejercer su derecho al voto sin ningún contratiempo.

Por su parte, al CEIP El Vivero los primeros votantes han accedido de manera escalonada y "con total normalidad", según han señalado los vocales de la mesa electoral. Muchos de ellos lo han hecho caminando, aprovechando la cercanía del centro de votación a sus domicilios. En torno a las 11.30 horas, la participación rondaba el 13%, una cifra acorde con la registrada en anteriores citas electorales a esa misma hora, en una mañana en la que no se han producido incidencias destacables.

Expectación mediática

Precisamente a esa hora se ha vivido uno de los momentos más esperados de la jornada, con un amplio despliegue de medios de comunicación que se han concentrado en el centro para seguir la llegada de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien ha acudido a votar junto a su hijo y miembros de su equipo de Gobierno ante la expectación de cámaras y periodistas.

Con el paso de las horas se espera una mayor afluencia, especialmente a partir del mediodía, cuando Cáceres combine urnas y vida cotidiana en una jornada clave para el futuro político de Extremadura.