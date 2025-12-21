Óscar Fernández, candidato de Vox: "Hoy empieza el cambio que tanto necesita Extremadura y España"

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, ejerció su derecho al voto en torno a las diez de la mañana de este domingo en el CEIP Castra Caecilia, acompañado de su mujer, su hijo y varios miembros del partido, entre ellos María Ruiz, vicesecretaria nacional de Organización, y José Antonio Fúster, portavoz nacional. Tras depositar su papeleta, se mostró confiado en que la jornada electoral marcará un punto de inflexión para la región y para España. “Estamos seguros de que hoy será un día de fiesta para Extremadura y que empieza el cambio que tanto necesita nuestra tierra y nuestro país. Los extremeños van a ser protagonistas de una jornada histórica, no solo para la región, sino también para España”, declaró.

El candidato destacó el respaldo recibido por parte de compañeros de todo el país durante la campaña. “Estoy emocionadísimo porque toda España se ha volcado con estas elecciones. Han venido personas de Madrid, Valencia, Cataluña, Andalucía, Castilla y Galicia. Intentaré agradecer personalmente a todos los que han hecho posible este esfuerzo; se han volcado con Extremadura de una manera absolutamente emocionante”, señaló Fernández.

A su vez, recordó los actos realizados durante la campaña: “Hemos recorrido Extremadura de cabo a rabo, visitando pueblos pequeños y recónditos, así como ciudades. En todos esos actos, el apoyo ha sido masivo. Me he sentido arropado y honestamente estoy agradecidísimo por el cariño que todo mi partido, empezando por nuestro presidente nacional Santiago Abascal, ha demostrado hacia Extremadura”, afirmó.

Un mensaje a los extremeños

El aspirante animó a la ciudadanía a "que sean partícipes y que con su voto puedan ser los protagonistas de esta jornada histórica", porque "hoy empieza un cambio que va a llevar a España a cotas mucho mejores de las que tenemos actualmente”, concluyó.