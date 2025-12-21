EL PERIÓDICO EXTREMADURA y LA CRÓNICA DE BADAJOZ tienen las claves del 21-D

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vídeo | Los periodistas de el Periódico Extremadura y La Crónica de Badajoz informan a sus lectores de la jornada electoral

El Periódico Extremadura

EL PERIÓDICO EXTREMADURA y LA CRÓNICA DE BADAJOZ despliegan toda su fuerza informativa en una jornada histórica. Desde primera hora, nuestros reporteros trabajan para llevarles en directo todas las claves, las declaraciones, las anécdotas y el resultado final de las primeras elecciones autonómicas que celebra Extremadura en solitario. Los votos y declaraciones de los candidatos, las voces de los ciudadanos, auténticos protagonistas. Desde los puntos neurálgicos de la geografía extremeña, en Cáceres y en Badajoz, en Mérida, en Villanueva de la Serena.. Estamos en todas las comarcas de las dos provincias para que no te pierdas detalle de este 21-D. Y, a partir de las 20.00 horas, los resultados. Síguenos en nuestras webs www.elperiodicoextremadura.com y www.lacronicabajadoz.com. Nos encontrarás también en todas las redes sociales. Si quieres estar bien informado, las claves, aquí.

  1. La Junta de Extremadura plantea pagar luz, agua, gas y suscripciones a plataformas de contenidos a los bares de pueblos de hasta 300 vecinos
  2. El PP extremeño gana en votos, el PSOE toca suelo y el apoyo de los jóvenes impulsa a Vox
  3. Extremadura ofrecerá 2.000 euros a los autónomos mayores de 65 años que retrasen su jubilación
  4. La Junta de Extremadura transferirá 6,5 millones a los pequeños municipios para terminar residencias de mayores
  5. La encuesta sobre las elecciones autonómicas deja una Extremadura partida en dos, a expensas de pactos
  6. El presidente de la Diputación de Cáceres pide la creación de un Pacto del Mundo Rural en el Foro Impulsa para dar viabilidad a pueblos pequeños: 'No existe una España vaciada, sí un país con posibilidades inmensas
  7. La Junta de Extremadura cesa al chófer de María Guardiola tras reconocer una condena por violencia machista
  8. El Canal de Orellana ya se prepara para su gran revolución del siglo XXI

Elecciones en Extremadura en directo: La participación se sitúa en el 35,92% a las 14 horas, 5 puntos menos que en 2023

EL PERIÓDICO EXTREMADURA y LA CRÓNICA DE BADAJOZ tienen las claves del 21-D

Mañana tranquila de elecciones en el barrio de San Blas de Cáceres

Elecciones en Extremadura: primeras en solitario, todas las mesas abiertas y un 9% de participación en dos horas

Reportaje Multimedia: Gráficos, mapas y datos clave para el inicio de un ciclo electoral

La barrera de los 30.000 votos: el filtro que decide quién se sienta en la Asamblea

Intento de robo en las oficinas de Correos de Malpartida de Cáceres y Alagón del Río: no se han llevado votos

¿Qué sería un buen resultado para cada partido en Extremadura?
