EL PERIÓDICO EXTREMADURA y LA CRÓNICA DE BADAJOZ tienen las claves del 21-D

EL PERIÓDICO EXTREMADURA y LA CRÓNICA DE BADAJOZ despliegan toda su fuerza informativa en una jornada histórica. Desde primera hora, nuestros reporteros trabajan para llevarles en directo todas las claves, las declaraciones, las anécdotas y el resultado final de las primeras elecciones autonómicas que celebra Extremadura en solitario. Los votos y declaraciones de los candidatos, las voces de los ciudadanos, auténticos protagonistas. Desde los puntos neurálgicos de la geografía extremeña, en Cáceres y en Badajoz, en Mérida, en Villanueva de la Serena.. Estamos en todas las comarcas de las dos provincias para que no te pierdas detalle de este 21-D. Y, a partir de las 20.00 horas, los resultados. Síguenos en nuestras webs www.elperiodicoextremadura.com y www.lacronicabajadoz.com. Nos encontrarás también en todas las redes sociales. Si quieres estar bien informado, las claves, aquí.