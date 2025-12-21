Raúl González, de Juntos por Extremadura, anima a los extremeños a votar "en libertad" y dejar de lado "el ruido político de los últimos días"

Extremadura y Cáceres se encuentran inmersos en una jornada electoral decisiva para el futuro de la región. A la tranquilidad mañanera le ha seguido más movimiento en torno al mediodía, y los candidatos políticos han ejercido su voto en sus respectivos lugares.

Raúl González, de candidato por Juntos por Extremadura, ejerció su voto al mediodía en la Asociación Vecinal El Arco del R-66 ante los medios de comunicación presentes. Tras depositar la papeleta, reconoció que afrontan el día desde el partido «con mucha ilusión». El candidato animó a todos los extremeños «a que ejerzan su derecho al voto», y que lo hagan «en libertad y que dejen de lado el último ruido de estos días».

También lamentó que «la política se ha convertido en supuestos casos de corrupción y acoso a mujeres», y dejó claro que de eso su partido «está libre». «Esperamos que los extremeños vean en nosotros una alternativa que puede ser una solución a nuestra tierra».

Una vez realizado el ejercicio democrático, González admitió que el resto del día lo pasará con su hijo, quien acudió a votar con él, y que después iría a alguna reunión, esperando «descorchar el cava de Almendralejo». «Esperamos que la región tire hacia el futuro. No deberíamos hablar de estos supuestos casos y deberíamos hablar de las soluciones para nuestra tierra».

La mañana en el pequeño edificio se está presentando agitado a ratos, pudiendo verse largas colas cada cierto tiempo. Allí, la presidenta electoral admitió que «está viniendo mucha gente, y también muchos jóvenes».