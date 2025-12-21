A vueltas con los robos en Correos
Intento de robo en las oficinas de Correos de Malpartida de Cáceres y Alagón del Río: no se han llevado votos
Los cacos logran llevarse una cantidad de dinero. La Guardia Civil investiga los hechos
el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha querido enviar un mensaje de tranquilidad tras estos sucesos, que, ha insistido, "no han tenido impacto ni en el proceso electoral ni en el voto por correo".
Esta mañana, 21 de diciembre, en torno a las 06.45 horas, se ha registrado una tentativa de robo en la oficina de correos de la localidad de Malpartida de Cáceres. Hasta el lugar se han personado agentes de la Guardia Civil, quienes, tras comprobar los hechos junto con responsable de la oficina, han confirmado que no se ha producido la sustracción de ningún objeto ni cantidad alguna, ni se han visto afectados los votos por correo, según ha informado la Benemérita en un comunicado.
Lo mismo ha sucedido en la localidad cacereña de Alagón del Río, donde se ha intentado forzar la puerta de la oficina de Correos sin éxito. Posteriormente, los presuntos autores esta vez cumpliendo sus objetivos, han entrado en el ayuntamiento, un edificio anexo a la oficina, sustrayendo pequeña pero indeterminada cantidad de dinero en metálico. La Guardia Civil investiga los hechos.
En este sentido, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha querido enviar un mensaje de tranquilidad tras estos sucesos, que, ha insistido, "no han tenido impacto ni en el proceso electoral ni en el voto por correo".
Precisamente, la madrugada del 18 de diciembre se prodhujo la sustracción de los sufragios depositados en la oficina de Correos de Fuente de Cantos, así como en un intento de hacerlo también en Torremejía y Santa Amalia, en estos dos casos sin éxito debido a que las cajas fuertes estaban vacías.
La Guardia Civil indicó que ya venía investigando otros dos robos ocurridos en los últimos días en otras dos oficinas de Correos, en Talavera la Real y Villafranco del Guadiana.
