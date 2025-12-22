Almendralejo agarrá un pellizco de 60.000 euros en la Lotería de Navidad

Almendralejo casi siempre pellizca algo en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y este año no ha sido menos. El número 60.649, agraciado con un Quinto Premio en el sorteo, ha repartido la cifra de 60.000 euros para algunos almendralejenses que lograron comprar ese décimo premiado en la administración de loterías de Alfaro, la número 4 de Almendralejo.

El número salió pronto, un poco antes de las 10.30 horas, y fue el único de los 13 premiados que se ha vendido en Almendralejo, además de forma tradicional, es decir, con décimos físicos.

Visiblemente emocionada y celebrándolo con el descorche de hasta dos botellas de cava, la responsable de la administración, Manuela Alfaro, destacaba la alegría que supone volver a repartir fortuna en un sorteo tan especial: «Estamos muy contentos de haber podido dar en esta administración un nuevo premio de la Lotería de Navidad, que es un sorteo muy especial para nosotros, y en esta ocasión un Quinto Premio que no está nada mal».

Según explicó, los décimos premiados han sido tradicionales de papel y todo apunta a que han recaído en vecinos de Almendralejo, lo que incrementa la satisfacción del equipo de la administración. Manuela Alfaro quiso además tener un recuerdo muy especial para su madre, Paqui Alfaro: «Siempre está con nosotros y enviándonos toda la suerte del mundo».

La administración Alfaro cuenta con una dilatada trayectoria repartiendo premios destacados. Hace dos años dio el Gordo de la Lotería de Navidad y, ese mismo año, también el Gordo del Sorteo del Niño, además de otros Quintos Premios en ediciones anteriores. «No podemos tener quejas con este Sorteo Extraordinario de Navidad», dijo Manuela Alfaro, celebrando un nuevo capítulo de suerte para Almendralejo.

Más allá de este premio, Almendralejo se quedó huérfano de grandes fortunas en este 2025 en la Lotería. Nadie sabrá si algún vecino ha cazado algo más gordo comprado fuera, pero desde luego, en casa, este año la lotería ha dejado poco. Eso sí, los loteros no pueden tener quejas porque las ventas de décimos de lotería de Navidad van en aumento año tras año. Así lo asegura María José Fernández Cintas, de la administración Trescintas que se sitúa en el corazón de la avenida de la Paz. «Las ventas han aumentado en comparación con el año anterior y siempre reflejan una evolución positiva, con una mayor demanda», una tendencia que confirma la fidelidad de los clientes y el peso que sigue teniendo este sorteo en el calendario navideño.