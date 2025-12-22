Análisis de las elecciones autonómicas
Ascenso de la ultraderecha en Plasencia: Vox supera al PSOE en seis colegios electorales
En la guardería de San Miguel ha sido la fuerza más votada, al superar incluso al PP, por tres votos
El ascenso de los votos hacia Vox en Plasencia, en las pasadas elecciones autonómicas, y la paralela caída de los que ha recibido el PSOE ha propiciado que el partido de Abascal haya protagonizado un sorpasso a los socialistas en seis colegios electorales de la ciudad.
Además, la ultraderecha ha sido la tercera fuerza más votada en la capital del Jerte, superando también en todos los colegios a Unidas x Extremadura que, a modo de comparación, tiene ahora dos concejales en el ayuntamiento (Unidas Plasencia), frente al único edil de Vox en la corporación.
Vox, el que más sube
La variación en votos es clara, ya que Vox ha logrado la mayor subida, al ganar 1.440 votos con respecto a las autonómicas del 2023, frente a la subida, también importante, de Unidas x Extremadura, en 764 votos.
Por contra, el PSOE ha bajado estrepitosamente, hasta 2.221 votos, frente la bajada de 187 votos del PP, que sigue siendo la fuerza más votada, con 8.305, seguida del PSOE con menos de la mitad, 4.010; Vox, con 3.252 y Unidas x Extremadura, con 2.239, como cuatro partidos más votados.
Abstención del 41,52%
Destaca también la importante abstención en el electorado placentino, que ha sido del 41,52%, lo que significa que cuatro de cada diez censados no han acudido a las urnas.
En cuanto a los colegios electorales, Vox ha superado al PSOE en el colegio Alfonso VIII, la Casa de Cultura de la calle Verdugo, el colegio San Calixto, el centro de Educación Permanente de Adultos y el colegio del Pilar. Pero además, se ha situado incluso como la formación política más votada en la guardería de San Miguel, un barrio tradicionalmente socialista, en el que ha superado al PP por tres votos y al PSOE por 17.
Los mejores y peores resultados
En el colegio San Miguel, se ha quedado por detrás, pero la suma de los votos de la derecha y la ultraderecha supera a los de la izquierda, como también ha ocurrido en La Data, donde el PSOE ha tocado su techo, con 798 votos. Por el contrario, en San Calixto, los socialistas han tenido su resultado más bajo, con 47.
Respecto a Vox, su mejor resultado ha sido en el colegio Inés de Suárez, con 358 votos y, el peor, en la guardería del Rosal de Ayala, con 80.
PP y UxEx
El PP ha obtenido en La Data sus mejores datos, con 1.124 votos, seguido del colegio Inés de Suárez con 973 y El Pilar, con 743, mientras que el peor ha sido en la guardería San Miguel, con 111.
Por su parte, Unidas x Extremadura ha conseguido mayor número de votos también en La Data, 333 e Inés de Suárez, 301 y, el peor, en San Calixto, con 29.
