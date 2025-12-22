21D: Elecciones en Extremadura
El descalabro del PSOE deja fuera de la Asamblea de Extremaura a históricos dirgentes socialistas
José María Vergeles, exconsejero de Sanidad durante la pandemia, no ha logrado revalidar el escaño, y tampoco Antonio Rodríguez Osuna ha conseguido representación
La debacle del PSOE en las elecciones autonómicas de este 21 de diciembre ha provocado que numerosos socialistas con trayectoria en la política extremeña se hayan quedado fuera de la nueva Asamblea de Extremadura tras obtener el partido solo 18 escaños. Los socialistas han perdido 10 diputados respecto a la anterior legislatura y han visto mermado especialmente su peso en la provincia de Badajoz, donde han pasado de 16 a 10 escaños.
Una de las ausencias más destacadas es la de José María Vergeles, consejero de Sanidad durante la pandemia que llegó a pugnar por la secretaría general del PSOE en 2024, aunque sin conseguir avales suficientes para disputar la carrera al propio Gallardo en sus primeras primarias y Lara Garlito. Tampoco ha obtenido acta Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida y uno de los principales apoyos de Miguel Ángel Gallardo en el proceso orgánico del PSOE de Extremadura.
Blanca Martín, última por Cáceres
Junto a ellos, Ana María Fernández, que ha sido designada miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE y que en los últimos plenos de la legislatura ha asumido un mayor protagonismo como portavoz en materia de Educación, no ha logrado escaño en la nueva Cámara. Miriam García Cabezas, exconsejera de Educación y Cultura, también ha quedado fuera de la Asamblea tras el retroceso socialista en la provincia pacense.
En la provincia de Cáceres el PSOE ha logrado ocho diputados, frente a los 12 de la legislatura anterior. Blanca Martín, hasta ahora presidenta de la Asamblea de Extremadura, ha sido la última en obtener representación. No han conseguido revalidar el acta ni Nayara Basilio ni María Del Pilar Pérez.
- Elecciones en Extremadura en directo: La participación a las 11 de la mañana se sitúa en el 8,78%
- La Junta de Extremadura plantea pagar luz, agua, gas y suscripciones a plataformas de contenidos a los bares de pueblos de hasta 300 vecinos
- Extremadura ofrecerá 2.000 euros a los autónomos mayores de 65 años que retrasen su jubilación
- La Junta de Extremadura transferirá 6,5 millones a los pequeños municipios para terminar residencias de mayores
- Monroy y Campillo de Deleitosa, los pueblos que pueden decidir el último escaño en las elecciones de Extremadura
- La encuesta sobre las elecciones autonómicas deja una Extremadura partida en dos, a expensas de pactos
- El presidente de la Diputación de Cáceres pide la creación de un Pacto del Mundo Rural en el Foro Impulsa para dar viabilidad a pueblos pequeños: 'No existe una España vaciada, sí un país con posibilidades inmensas
- El PP extremeño gana en votos, el PSOE toca suelo y el apoyo de los jóvenes impulsa a Vox