21D: Elecciones en Extremadura
Los empresarios extremeños piden altura de miras para que Extremadura sea gobernable: "con una abstención bastaría"
La Confederación Regional Empresarial Extremeña reclama un gobierno estable, que aporte seguridad jurídica y certidumbres para activar proyectos
María Guardiola ha ganado las elecciones con 29 escaños, pero está lejos de la mayoría absoluta (33). Ha sumado más sillones parlamentarios que toda la izquierda (24), lo que le permitiría salir investida presidenta de la Junta de Extremadura por mayoría simple en la segunda votación de la Asamblea, siempre que otro partido se abstenga (la primera votación requiere mayoría absoluta). Y no solo se trata del trámite de investidura: resulta obvio que la candidata del PP necesitará asegurarse un apoyo para poder gobernar la comunidad. De lo contrario, sus propuestas chocarán contra un muro de 36 escaños: 18 del PSOE, 11 de Vox y 6 de Unidas.
En esta situación, similar a la que ha vivido el parlamento extremeño en el último año y medio, tras la ruptura de Vox con PP, incluso más compleja al haber duplicado Vox su fuerza en la cámara, deberán dirimirse los pactos que permitan sacar adelante la legislatura. De ahí que la primera reacción de la sociedad civil extremeña haya llegado del empresariado, que necesita estabilidad para marcar el ritmo económico de la comunidad.
"Un claro ganador"
El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), Javier Peinado, ha señalado que “hay un claro ganador, que es el PP y su presidenta María Guardiola, la única opción viable para configurar un gobierno”. Con todo, Peinado ha indicado que quizá de puertas adentro, en el PP la sensación sea agriculce, porque se han quedado cuatro escaños de la mayoría absoluta “algo que quizá hubiera sido bueno para dar estabilidad los próximos cuatro años”.
Un mapa complicado
El dirigente empresarial ha añadido que el partido de Guardiola se distancia claramente a su máximo adversario, un PSOE “en caída libre”, pero por otro lado crece su rival en el espectro político más próximo, como es Vox, y también en el otro extremo, con el crecimiento de Unidas por Extremadura.
De cara al futuro, Peinado reclama altura de miras “porque necesitamos que haya gobierno, y aunque hay que esperar a las conversaciones, con una abstención bastaría para iniciar la andadura”. A medio y largo plazo, desde CREEX lo que se pide es un gobierno estable, que aporte seguridad jurídica y certidumbres, y que pueda activar proyectos para mejorar el futuro de la Comunidad Autónoma.
- Elecciones en Extremadura en directo: La participación a las 11 de la mañana se sitúa en el 8,78%
- La Junta de Extremadura plantea pagar luz, agua, gas y suscripciones a plataformas de contenidos a los bares de pueblos de hasta 300 vecinos
- Extremadura ofrecerá 2.000 euros a los autónomos mayores de 65 años que retrasen su jubilación
- La Junta de Extremadura transferirá 6,5 millones a los pequeños municipios para terminar residencias de mayores
- Monroy y Campillo de Deleitosa, los pueblos que pueden decidir el último escaño en las elecciones de Extremadura
- La encuesta sobre las elecciones autonómicas deja una Extremadura partida en dos, a expensas de pactos
- El presidente de la Diputación de Cáceres pide la creación de un Pacto del Mundo Rural en el Foro Impulsa para dar viabilidad a pueblos pequeños: 'No existe una España vaciada, sí un país con posibilidades inmensas
- El PP extremeño gana en votos, el PSOE toca suelo y el apoyo de los jóvenes impulsa a Vox