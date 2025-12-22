Las empresas turísticas del Jerte y Las Hurdes, pendientes de la votación sobre las ayudas por los incendios

La Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura se reunirá este martes en sesión plenaria para someter a votación la modificación de las ayudas destinadas a las zonas afectadas por los incendios forestales de este verano. El cambio busca incluir como beneficiarias a empresas turísticas de El Torno, Caminomorisco y Pinofranqueado, además de aumentar la dotación económica prevista.

El órgano parlamentario someterá a convalidación el decreto-ley 7/2025, de 18 de noviembre, que modifica el aprobado el pasado septiembre y que también establecía medidas de prevención frente a incendios forestales.

Novedades

Entre las principales novedades, se modificará la redacción del apartado 3 del artículo 38 para ampliar el número de municipios incluidos, incorporando localidades afectadas por incendios y otros desastres naturales en las comarcas del Valle del Jerte y Las Hurdes. En concreto, se trata de El Torno, Caminomorisco y Pinofranqueado.

La reforma también suprimirá el apartado 4 del artículo 38, que limitaba las ayudas a empresas dedicadas a actividades turísticas alternativas en municipios donde se produjeron evacuaciones de viviendas aisladas. Según informó el Ejecutivo regional tras la aprobación de la modificación en el Consejo de Gobierno del 18 de noviembre, se ha constatado que en estos municipios numerosas empresas turísticas sufrieron cancelaciones y pérdidas como consecuencia de los incendios.

Importe de 666.000 euros

Además, la Junta considera necesario incrementar la partida presupuestaria para garantizar que el crédito sea suficiente. Por ello, se modificará el apartado 1 del artículo 47 para fijar el importe total de las ayudas en 666.000 euros.

Por último, la nueva redacción establecerá un nuevo plazo de presentación de solicitudes para quienes pasen a ser beneficiarios, que será de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, que tuvo lugar el 28 de noviembre.