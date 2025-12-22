El Gordo sortea Extremadura pero deja pellizcos: 1,5 millones del tercer premio y casi 800.000 euros del resto de premios

El Gordo ha pasado de largo, como tiene acostumbrada a Extremadura, pero el Sorteo Extraordinaria de la Lotería de Navidad sí ha dejado otros premios: el tercero, un cuarto y tres quintos. En total, Extremadura ha repartido casi 2,3 millones de euros en un sorteo más rácano con los extremeños que el año pasado y también tempranero, ya que antes de las once de la mañana ya había salido casi la mitad de los números agraciados con las mayores gratificaciones.

En Extremadura ha habido que esperar hasta el tercer premio para dar la mayor cantidad de dinero del día: el 90.693 ha repartido 1,5 millones de euros en cinco localidades extremeñas. Las más agraciadas han sido Talavera la Real (Badajoz), cuya administración ha vendido 15 décimos de ese número premiado dejando un total de 750.000 euros entre vecinos y foráneos. También la pequeña localidad de Jerte (Cáceres) ha repartido nueve décimos premiados con un montante total de 400.000 euros. En Mérida se han vendido cuatro décimos del tercero, repartiendo otros 200.000 euros, y en Badajoz y en Plasencia se han despachado un décimo en cada localidad, dotado con 50.000 euros cada boleto.

El segundo cuarto premio, 25.508, también ha dejado un pellizco de 200.000 euros en Extremadura, por diez décimos que han sido vendidos en la administración La Bellota de la Fortuna de Madrigal de la Vera.

Tres quintos premios en seis localidades extremeñas

Y otros tres quintos premios (el 23.112, el 60.649 y el 77.715) han traído a la región 384.000 euros. El primero ha dejado 120.000 euros en Plasencia, donde se han vendido 20 décimos; el segundo número premiado ha repartido 66.000 euros en Almendralejo y Plasencia, con once décimos vendidos entre ambos; y el tercer quinto premio ha estado más repartido en la comunidad con 384.000 euros en Miajadas (han vendido tres décimos), Cáceres (un décimo), Mérida (10 décimos) y Villanueva de la Serena, la más afortunada, donde se han vendido en la administración de Carrefour 50 décimos premiados, lo que suponen 300.000 euros.