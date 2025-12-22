Monroy y Campillo de Deleitosa, los pueblos que pueden decidir el último escaño en las elecciones de Extremadura

En los mapas de los resultados electorales de los comicios extremeños de este 21 de diciembre todavía hay dos huecos en blanco: dos pueblos de la provincia de Cáceres que no han sido contabilizados aún.

Se tratan de Monroy (884 habitantes) y Campillo de Deleitosa (82), los municipios donde puede cambiar radicalmente la historia de los comicios. El Partido Popular está a tan solo 244 votos de lograr su escaño número 30, que se lo quitaría a Vox. Esto significaría que María Guardiola tendría 30 diputados y Vox diez.

Según ha podido saber este diario, se ha producido una leve disputa entre los miembros de la mesa electoral de Monroy a cuenta de algunas papeletas. No se han puesto de acuerdo y se ha tomado la decisión de enviar los votos a la Junta Electoral de Zona de Cáceres para que tome la decisión definitiva. En cuanto a los motivos por los que no se han entregado los de Campillo de Deleitosa, aún son desconocidos.

Es importante destacar que en las elecciones autonómicas del año 2023, el PP venció en Monroy por solo diez votos al PSOE, pero Vox apenas logró 42 votos. En Campillo de Deleitosa también venció el Partido Popular por un solo voto (obtuvo 27) y Vox solamente logró cinco.

Esto abre la puerta a que ambos municipios puedan resultar trascendentales para el futuro de la Asamblea de Extremadura. Unas votaciones similares a las que se produjeron hace dos años podría dar al Partido Popular su escaño número 30.