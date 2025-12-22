Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 22 de diciembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La presidenta del PP extremeño anuncia que iniciará una ronda de contactos con todos los partidos para tratar de conformar un gobierno «estable y fuerte»

El PP está a tan solo 244 votos de lograr el diputado número 30 y los resultados de estos municipios aún no han sido contabilizados

La infraestructura ha sido diseñada con materiales de alta resistencia, incorporando una pasarela peatonal independiente y medidas para reducir el impacto ambiental en la zona del río Tajo

La consignación sube hasta los 70,6 euros por habitante, Badajoz concentra más décimos y el primer premio no cae en la región desde hace años

El jamón ibérico de bellota ha sido uno de los productos más reconocidos de la gastronomía española, con Extremadura como uno de sus territorios de referencia por su entorno natural, su clima y su tradición artesanal