Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 22 de diciembre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Guardiola buscará el apoyo de los grupos para volver a gobernar tras una victoria «incontestable»
La presidenta del PP extremeño anuncia que iniciará una ronda de contactos con todos los partidos para tratar de conformar un gobierno «estable y fuerte»
Monroy y Campillo de Deleitosa, los pueblos que pueden decidir el último escaño en las elecciones de Extremadura
El PP está a tan solo 244 votos de lograr el diputado número 30 y los resultados de estos municipios aún no han sido contabilizados
El nuevo puente de Alcántara mejora la conectividad y dinamiza la economía en la provincia de Cáceres
La infraestructura ha sido diseñada con materiales de alta resistencia, incorporando una pasarela peatonal independiente y medidas para reducir el impacto ambiental en la zona del río Tajo
La Lotería de Navidad crece en Extremadura: más gasto, más ilusión y el Gordo que se resiste
La consignación sube hasta los 70,6 euros por habitante, Badajoz concentra más décimos y el primer premio no cae en la región desde hace años
Las claves del jamón ibérico 100% de bellota y el papel de Cáceres en su excelencia
El jamón ibérico de bellota ha sido uno de los productos más reconocidos de la gastronomía española, con Extremadura como uno de sus territorios de referencia por su entorno natural, su clima y su tradición artesanal
- Elecciones en Extremadura en directo: La participación a las 11 de la mañana se sitúa en el 8,78%
- La Junta de Extremadura plantea pagar luz, agua, gas y suscripciones a plataformas de contenidos a los bares de pueblos de hasta 300 vecinos
- Extremadura ofrecerá 2.000 euros a los autónomos mayores de 65 años que retrasen su jubilación
- La Junta de Extremadura transferirá 6,5 millones a los pequeños municipios para terminar residencias de mayores
- La encuesta sobre las elecciones autonómicas deja una Extremadura partida en dos, a expensas de pactos
- El presidente de la Diputación de Cáceres pide la creación de un Pacto del Mundo Rural en el Foro Impulsa para dar viabilidad a pueblos pequeños: 'No existe una España vaciada, sí un país con posibilidades inmensas
- Guardiola gana pero deberá pactar con Vox pese a la debacle histórica del PSOE
- La Junta de Extremadura cesa al chófer de María Guardiola tras reconocer una condena por violencia machista