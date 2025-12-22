Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP gana en Plasencia, con 187 votos menos y una fuerte subida de Vox

Un colegio electoral en los comicios del 21D. / Jorge Valiente

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

En Plasencia el PP vuelve a ganar las elecciones aunque los populares registran una leve caída de 187 votos: consigue 8.305 frente a los 8.492 de los comicios del año 2023. El PSOE también naufraga en la capital del Jerte y se deja cinco puntos: suma 4.010 papeletas frente a las 6.227 de 2023.

Vox supera los 3.000 votos

La mayor subida en Plasencia la experimenta el partido de Abascal: casi ocho puntos más con respecto a los anteriores comicios: suman 3.252 votos frente a los 1.812 de 2023. Podemos también suma en el municipio placentino: pasa de 1.475 votos a 2.239.

Entre los partidos regionalistas, Nuevo Extremeñismo es el único que consigue pasar de los 200 votos (247). Extremadura Unida consigue 161 papeletas; Juntos-Levanta, 158; y Pacma, 120.

Entre 2019 y 2023 en Plasencia:el PP ganó claramente terreno y pasó a ser el partido dominante. El PSOE perdió apoyos respecto a 2019. Vox creció y consolidó parte del voto de la derecha. Ciudadanos se (Cs) hundió y prácticamente desapareció. Y la izquierda alternativa mantuvo presencia, pero con menos peso que en 2019.

Los datos con respecto a los comicios de este domingo 21D se han mantenido en esta tendencia: subida de Vox, desaparición absoluta de Cs, y el PSOE continúa su sangría en la capital delJerte, a costa también de la subida de Podemos.

Municipios

En cuanto a los municipios colindantes, en Malpartida de Plasencia el PP consigue una victoria holgada a costa de la debacle delPSOE, qie pierde 469 votos, mientras que el PP suma más de medio centenar(también suman Vox y Podemos, que superan ambos los 300 votos).

En Oliva de Plasencia también gana el PP, que pasa de 59 a 73 votos; meintras que el PSOE pasa de 112 a 47 papeletas. Aquí Vox baja (pierde 2 votos) y Podemos suma 13. En Villar de Plasencia, el PP se mantiene como la fuerza más votada, aunque pierde 9 votos (80) y el PSOE se de 46.

Y el PSOE pierde en Valdeobispo, aunque el PP se deja votos, la caída de los socialistas es más acusada: pasan de 214 a 128 papeletas; frente a las 181 del PP en 2o23 y las 148 que ha obtenido este 21D.

