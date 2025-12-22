El presidente de la Diputación de Cáceres pide la dimisión de Gallardo tras la debacle del PSOE el 21D: "Lo lógico era dimitir ayer y empezar de cero"

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha realizado este lunes una durísima valoración de los resultados electorales del PSOE en Extremadura tras las elecciones autonómicas celebradas este domingo 21D, calificándolos de “auténtico desastre, un desastre sin paliativos” y asegurando que “no hay ninguna justificación que se pueda poner encima de la mesa”.

"No era el mejor candidato"

Morales ha señalado directamente al candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, como principal responsable del fracaso electoral y ha reclamado su dimisión inmediata. “Algunos ya lo anunciamos: no era el mejor candidato. Las circunstancias que han conllevado a elegirlo no fueron las óptimas, ni las suyas propias —mediáticas y judiciales— ni su falta de empatía con la ciudadanía”, ha afirmado.

Según el dirigente socialista, el PSOE extremeño “ha cosechado un rotundo fracaso” y, tras conocerse los resultados, lo que correspondía era “haber dimitido ayer mismo, pedir disculpas a los militantes, al partido y a la ciudadanía”. En este sentido, ha mostrado su incomprensión ante la convocatoria de una ejecutiva regional: “No sé muy bien con qué motivo ni qué se pretende, porque cuando hay un fracaso de estas dimensiones lo lógico es dimitir, irse para casa y que el partido nombre una gestora”.

Morales ha defendido que el PSOE de Extremadura necesita iniciar cuanto antes un proceso de reconstrucción interna. “Hay que poner una gestora que ponga orden, que planifique el futuro y que empiece a reconstruir este partido para recuperar la confianza de la ciudadanía”, ha subrayado.

El presidente de la Diputación de Cáceres ha advertido de que la elevada abstención registrada en los comicios afecta especialmente al electorado socialista. “Parte de esa abstención es de nuestros votantes, de nuestra gente. La gente está muy triste”, ha señalado, insistiendo en que haber sido elegido dos veces secretario general en primarias “no garantizaba que pudiera ser un buen candidato, como se ha demostrado”.

Morales ha recordado que el PSOE sigue gobernando instituciones clave en la región, como las dos diputaciones provinciales y la mayoría de los municipios de Cáceres y Badajoz, pero ha advertido de que “la ciudadanía necesita respuestas y asumir responsabilidades”. “La responsabilidad es del candidato, de quienes lo apoyaron y de quienes lo auparon”, ha remarcado.

Finalmente, ha hecho un llamamiento directo al secretario general del PSOE extremeño para que dé un paso atrás: “Apelo a su responsabilidad para que lo deje cuanto antes, se nombre una gestora y se inicie una nueva etapa en el Partido Socialista Obrero Español en Extremadura”.