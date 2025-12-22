Sumar replica a las críticas de Irene de Miguel a Yolanda Díaz: "Las discusiones públicas no ayudan"

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha replicado las críticas de la candidatura de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, después de tildarla de "fraude" para afear que las "discusiones públicas" no ayudan a la izquierda.

Aparte, ha reivindicado que las medidas de la también ministra de Trabajo ha desplegado medidas que han repercutido a la mayoría social y con impacto también en Extremadura, donde se ha reducido la tasa de desempleo y han aumentado los beneficiados por la subida del salario mínimo inteprofesional, informa Europa Press.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa este lunes en Madrid cuestionada sobre si molestaron en Sumar las declaraciones de Irene de Miguel, que en una entrevista tildó a Yolanda Díaz de ser un "poco fraude" para la izquierda alternativa. Esas afirmaciones han sido refrendadas también este lunes por el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández.

La unidad se premia

Frente a ello, Fernández ha manifestado que las discusiones públicas entre dirigentes "no suman y que el buen resultado de Unidas por Extremadura en los comicios del 21D se produjo porque la gente premia la unidad y la cooperación.

Aparte, ha recordado que las políticas de Díaz en el Ministerio de Trabajo han mejorado la vida de miles de personas en Extremadura, como que 73.000 trabajadores tengan una subida del salario mínimo, que haya 300.000 parados menos en la región y que la tasa de desempleo haya caído ocho puntos desde 2019, que llega hasta los diez puntos de descenso en el caso de las mujeres.