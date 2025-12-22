Uno de cada tres extremeños tendrá más de 64 años en 2039

Extremadura camina hacia una sociedad cada vez más envejecida. En apenas quince años, casi uno de cada tres habitantes superará los 64 años, según las previsiones del Instituto de Estadística de Extremadura. Este grupo de edad aumentará en torno a un diez por ciento y pasará de 235.953 personas en 2024 a 325.839 en 2039, lo que elevará su peso del 22,37 % al 32,03 % del total y consolidará el cambio demográfico en la región.

Esta evolución se refleja también en la edad media de la población, que se sitúa en 45,78 años según el censo de 2024, más de diez años por encima de la registrada hace cuatro décadas.

Más longevidad y aumento de los centenarios

El informe constata un aumento sostenido de la longevidad. El número de personas de 100 y más años ha crecido un 15,8% respecto al censo de 2011.

La esperanza de vida al nacer se sitúa en 83,13 años, con diferencias entre sexos: 85,99 años en las mujeres frente a 80,36 en los hombres. No obstante, en los últimos cuarenta años el aumento ha sido mayor entre los hombres, con un incremento de 7,79 años, frente a los 7,17 años registrados en las mujeres.

Nivel educativo y población extranjera

En cuanto al nivel de formación, los datos del censo de 2023 indican que el 22,3% de la población mayor de 65 años no tiene estudios, mientras que un 29,5% cuenta con educación primaria y un 28,5% ha alcanzado la primera etapa de educación secundaria. Solo un 9% dispone de estudios universitarios.

La población extranjera en este tramo de edad sigue siendo minoritaria, aunque ha aumentado de forma progresiva, pasando del 0,30% en 2003 al 1,12% en 2024. A 1 de octubre de 2025, el número de pensiones en Extremadura se situó en 197.418, de las que el 71,3% corresponde a jubilación y el 25,8 % a viudedad.

Solo un 4,7% de la población mayor de 64 años permanece ocupada, principalmente en el sector servicios, que concentra el 65 % de estos empleos.

Migraciones y riesgo de pobreza

Respecto a los movimientos migratorios, se han registrado 1.630 desplazamientos hacia Extremadura de personas mayores de 64 años procedentes de otras comunidades autónomas, en su mayoría de extremeños nacidos en la región que regresan.

El envejecimiento también se refleja en los hogares. En 145.014 viviendas el sustentador principal tiene más de 65 años. De ellas, el 43,5% está formado por una sola persona y el 36,7% por parejas sin descendientes.

En cuanto a las condiciones de vida, el 27% de la población mayor se situó en riesgo de pobreza en 2024 si se aplica el umbral nacional. Este porcentaje desciende al 15,4% si se toma como referencia el umbral de pobreza de Extremadura.

Mortalidad y otros datos sociales

Durante 2024, el 87,3 % de los fallecidos en Extremadura tenía 65 o más años. Las principales causas de muerte fueron las enfermedades del sistema circulatorio, los tumores y las patologías respiratorias.

Ese mismo año, 131 personas mayores de 65 años contrajeron matrimonio en la región y 25 se inscribieron como víctimas de violencia de género.