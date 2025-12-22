Así ha votado el entorno de Almaraz

El PP venció este domingo en las localidades de Saucedilla, Belvís de Monroy, Navalmoral de la Mata y Almaraz, cuatro de las que rodean y se benefician económica y laboralmente de la central nuclear, que ha estado en el centro del debate durante la campaña de las elecciones extremeñas. Así, los vecinos de estas localidades votaron por su continuidad, en contra de lo que planteaba Unidas por Extremadura o el Gobierno central.

En concreto, en Almaraz, el PP volvió a ser el partido más votado, con 381 votos, 32 menos que en 2023 pero pasando del 39,18% al 46,63%. Y en segunda posición se situó de nuevo Vox, con 191 apoyos, 81 más que en los anteriores comicios. En tercer lugar, el PSOE, con 140 votos, lo que se traduce en 236 papeletas menos y una caída de 17,13 puntos.

Empleados municipales trabajan en una calle de Saucedilla, en una imagen de archivo. / CARLOS GIL

Así, las tres formaciones más votadas en este municipio fueron las que plantean la continuidad de la central nuclear, incluido el PSOE autonómico, que se posicionó en contra de la dirección nacional del partido, que aboga por mantener el calendario actual de cierre entre 2027 y 2028.

También cerca de la central nuclear, apenas 8 kilómetros, se encuentra Saucedilla, donde el PP también fue la formación más votada en estas elecciones con 144 votos, 47 menos que en 2023 pero 1,71 puntos más. Vox, de nuevo, se sitúa en segunda posición, con 118 votos (53 más) y el 30,3% de las papeletas. Por último, el PSOE de Gallardo se situó como tercera fuerza, con 82 votos, los mismos que en las anteriores elecciones, aunque con 5,92% puntos más.

En Navalmoral de la Mata

A poco más de diez kilómetros se encuentra Navalmoral de la Mata, donde miles de ciudadanos se manifestaron el pasado mes de octubre a favor de la continuidad de la central nuclear. Aquí también se repitió ese podio, con el PP a la cabeza con 3.252 votos, 97 más. Tras los populares, Vox, con 1.701 (668 más), y el PSOE, con 1.377, esto es, 985 menos que en 2023.

Mientras, en Belvís de Monroy, también a unos 10 kilómetros de la central de Almaraz y con algo menos de 800 habitantes, los resultados fueron los mismos que en las anteriores localidades, con el PP a la cabeza con 182 votos y Vox en segunda posición con 112, arrebatándolo ese puesto al PSOE, que en 2023 sumó 150 papeletas y ahora cae hasta las 99, bajando al tercer lugar.