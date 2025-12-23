Aviso a los alérgicos
Alertan de la distribución en Extremadura de clavo molido con avellana y almendra no declaradas
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) confirma que se trata de un lote de las marcas Manjares y Jorge
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha informado de la distribución en Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía de un lote de clavo molido de las marcas Manjares y Jorge con presencia de avellanas y almendras no declaradas en su etiquetado.
En concreto, se trata del lote 23053J, vendido en envase de cristal de 37 gramos, fecha de caducidad de febrero de 2026 y a temperatura ambiente, de acuerdo con la información de la Aesan.
Según los datos disponibles, la distribución inicial ha sido a esas cuatro autonomías, si bien no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.
La información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Como medida de precaución, la agencia ha recomendado a las personas con alergia a las avellanas y a las almendras, que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares, se abstengan de consumirlo.
Su consumo, en cambio, no presenta riesgo alguno para el resto de la población, según ha recordado Aesan.
