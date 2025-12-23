Blanca Martín se despide de la Presidencia de la Asamblea: "Seguiremos en la lucha"

"Ojalá algún día no sea noticia que una mujer presida un parlamento". Fue el alegato de Blanca Martín cuando, el 24 de junio de 2015, era elegida presidenta de la Asamblea de Extremadura. Irrumpía en la primera línea política de la mano de Guillermo Fernández Vara, que había vuelto a ganar las elecciones autonómicas tras una primera legislatura del PP capitaneada por José Antonio Monago.

Blanca Martín tuvo palabras de recuerdo para Teresa Rejas (IU), quien fuera presidenta de la Cámara entre 1995 y 1997, presente entre el público, y se comprometió a trabajar por la igualdad y contra la violencia machista "desde la condena, pero también desde el poder de la norma". Ahora, diez años y medio después, se despide del cargo con orgullo y lanzando una advertencia.

"Seguiremos en la lucha"

"Me siento muy orgullosa de haber presidido esta casa durante diez años y medio y, en fin, seguiremos en la lucha", ha manifestado antes de levantar la sesión de la Diputación Permanente, precisamente en el mismo día en el que, a preguntas de los medios sobre si se plantea optar a la secretaría general del PSOE tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo, ha señalado que se lo pensará.

Guillermo Fernández Vara abraza a Blanca Martín tras ser elegida presidenta de la Asamblea el 24 de junio de 2015. / El Periódico

Además de felicitar las fiestas navideñas, Blanca Martín ha dado las gracias a todos los grupos parlamentarios y diputados por su colaboración en los dos años y medio de esta legislatura. La sesión apenas ha durado 30 minutos y el único punto del orden del día era la convalidación del decreto ley que incrementa las ayudas a los afectados por los incendios, pero se le ha visto emicionada e incluso nerviosa.

Derrota electoral

El contexto político en el que se produjo su elección en 2015 poco tiene que ver con el actual escenario del PSOE extremeño. Entonces, el partido acababa de recuperar la Junta de Extremadura tras cuatro años en la oposición y lo hacía con un proyecto cohesionado en torno a Guillermo Fernández Vara.

Diez años y medio después, el PSOE afronta una situación marcada por la derrota electoral, la pérdida de diez escaños, la salida de Miguel Ángel Gallardo de la secretaría general y un proceso de reflexión interna sobre el liderazgo y el rumbo del futuro, muy alejado de aquel momento de fortaleza institucional y política.

Parlamentarios socialistas en la reunión de la Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Sustituta de Gallardo

Blanca Martín, que ha logrado el último escaño del PSOE por la provincia de Cáceres, pendiente aún de la contabilización del voto CERA (residentidentes en el extranjero) y del recuento definitivo en los municipios cacereños de Campillo de Deleitosa y Monroy, ha sido presidenta del PSOE entre 2021 y 2024 y esta ha sido su tercera legislatura como presidenta de la Cámara autonómica.

Ahora, no descarta optar a la secretaría general del PSOE. "Me lo voy a pensar", ha respondido de manera escueta y sobre la marcha a los periodistas que se han acercado al parlamento regional. Su nombre ya estuvo en las quinielas en anteriores ocasiones, pero hasta ahora nunca se ha atrevido a dar el paso.