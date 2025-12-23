De bodega familiar a motor exportador de vino extremeño

En Fuente del Maestre (Badajoz), donde el viñedo forma parte del paisaje y de la economía cotidiana, una bodega nacida en 1943 dio sus primeros pasos elaborando vino para el consumo cercano. Ocho décadas después, Bodegas López Morenas sigue reivindicando su origen familiar, pero ya con una escala industrial y una diversificación que la han convertido en uno de los nombres más visibles del vino extremeño dentro y fuera de España. La D.O. Ribera del Guadiana la sitúa entre las empresas líderes del país.

De lo local a la innovación en formatos

La historia comienza como tantas en Tierra de Barros: vino de bodega y reparto a pequeña escala. Con los años llega una primera embotelladora (1.500 botellas por hora, según la compañía) y el radio de distribución crece desde la comarca hacia provincias andaluzas limítrofes. El gran giro se produce en 1990: la empresa se constituye como Sociedad Limitada, reforma y moderniza instalaciones, renueva maquinaria e instala una de las primeras envasadoras de vino en Tetra Brik, un formato entonces rompedor en un sector tradicionalmente ligado al vidrio. Esa apuesta por el envase coincidió con un fuerte crecimiento y, más adelante, con la incorporación de una planta completa de elaboración de zumos, incluido el de uva. Desde entonces, cada etapa suma una palanca. En 2007 añade el Bag in Box; en 2011 adquiere Bodega Bonaval para incorporar la producción de cava; y en 2013 inaugura nuevas instalaciones, ya fuera del casco urbano, con líneas específicas para botella, Tetra Brik y Bag in Box. El salto de escala se consolida en 2019 con una ampliación que supera los 65.000 metros cuadrados y eleva a 14 las líneas de envasado. En 2022, la hoja de ruta vuelve a mirar a proyectos de ampliación, modernización y digitalización.

Instalaciones Bodegas López Morenas / El Periódico Extremadura

Diversificación para todos los públicos

Esa evolución industrial se refleja también en la amplitud de su portfolio. A la D.O. Ribera del Guadiana, eje histórico de la compañía, se han ido sumando vinos procedentes de otras denominaciones de referencia del panorama nacional como Rueda, Ribera del Duero y Rioja, Rías Baixas con un catálogo diseñado para dar respuesta a distintos perfiles de consumidor y a las nuevas tendencias de consumo. Vinos jóvenes y frescos, propuestas más estructuradas, referencias orientadas al consumo cotidiano y otras pensadas para momentos más gastronómicos conviven bajo una misma estrategia de diversificación. El catálogo refleja esa vocación de llegar a públicos muy distintos: vinos con Denominación de Origen, IGP y vinos de la tierra, además de espumosos, frizzantes, sangrías, vino de mesa y zumos, en una variedad de formatos pensada para canales y mercados diversos. Y es que su mapa no termina en España: la empresa está presente en 80 países y sitúa alrededor del 45% de su producción en exportación, con referencias ligadas a D.O. Ribera del Guadiana, además de otras variedades y zonas con certificaciones de seguridad y calidad alimentaria como BRC Food. En 2024, la compañía daba por concluido un proceso de transformación en áreas como enología, logística y el departamento comercial para reforzar su posicionamiento en distintos segmentos de mercado.

Fachada de las Bodegas López Morenas / El Periódico Extremadura

Una receta constante: invertir y cumplir

Premios y distinciones han acompañado esa trayectoria, ligada a la innovación en el envasado y al recorrido empresarial de Manuel López Morenas. Pero el hilo conductor se resume en una frase que se repite como máxima: seriedad y cumplimiento. Del viñedo de Fuente del Maestre al lineal internacional, la receta ha sido la misma: invertir, diversificar y llegar a tiempo a lo que pide el mercado. Con el consumo cambiando, el reto es innovar sin perder el arraigo.