El Centro de Estudios Extremeños celebrará su centenario con una exposición y conferencias

Una exposición, conferencias y la elaboración de un catálogo protagonizarán las distintas actividades programadas con motivo del centenario del Centro de Estudios Extremeños, puesto en marcha en 1925. En rueda de prensa, la jefa de sección del centro, Sara Espina, ha explicado que esta entidad trabaja desde los últimos años para "adaptarse a los nuevos tiempos", por ejemplo para eliminar barreras de acceso "en función de la edad, condición física o social" del usuario, con nuevas salas y zonas para realizar actividades de todo tipo, así como con la inclusión de elementos tecnológicos, informa Efe.

Todo ello para acercar el "valioso fondo bibliográfico, hemerográfico y documental" que posee el centro pacense, según ha indicado. Con este fin se ha realizado una importante inversión para la compra de unas estanterías móviles, "únicas" en la comunidad autónoma, con el objetivo de la eficiencia de los espacios, de la búsqueda del material pretendido por el usuario, y de la conservación y perdurabilidad de los documentos, a lo que seguirán como "próximos retos" la climatización y deshumidificación de los depósitos.

Estas obras han motivado que los actos con motivo del centenario se pospongan "a los próximos meses", ha reconocido Espina, quien no obstante ha destacado que el centro ha realizado 39 actividades culturales durante este 2025.

La historia del centro

Debido a este efemérides se organizará una muestra para exponer la historia del centro a través de piezas y documentos que "llamarán la atención del público debido al rico patrimonio bibliográfico, hemerográfico, documental y artístico" de la institución atesorado a través de compras y donaciones durante la última centuria.

El centro también realizará visitas guiadas, organizará un ciclo de conferencias para "dar voz a hombres y mujeres investigadores" que expliquen la evolución de todos los ámbitos del saber experimentada por Extremadura en el último siglo, e impulsará la creación de un catálogo sobre esta efeméride.

La revista, en 2027

Además, en 2027 se celebrarán eventos para festejar el centenario de la Revista de Estudios Extremeños y la institución será la sede de la asamblea anual de la asociación nacional de centros de estudios locales.

El diputado provincial Ricardo Cabezas, también presente en la rueda de prensa, ha ensalzado la importancia de esta institución, de cuyas competencias se hizo cargo la Diputación pacense desde su nacimiento, para "extender la cultura, las artes y las ciencias en Extremadura y para promocionar en el exterior lo que en este territorio se realiza".