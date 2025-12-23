La cesta navideña en Extremadura se encarece un 10%: qué se compra, qué se deja y cómo se ajustan los comercios

La llegada de la Navidad vuelve a llenar de encargos las pescaderías y carnicerías de barrio en la región. Muchos vecinos continúan apostando por el pequeño comercio para adquirir la materia prima que protagonizará las mesas en estas fechas. Los profesionales, por su parte, confirman un nuevo encarecimiento respecto a la campaña anterior, en línea con los datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que sitúa en un 10% la subida de la cesta navideña en el último mes. Pese a ello, en numerosos establecimientos han optado por ajustar márgenes para no perder clientela.

Carrilleras y piernitas de lechal se sitúan entre los productos más demandados este mes de diciembre en la carnicería Lorenzo, situada en Ronda del Carmen y todo un referente en el sector cárnico. Al frente está Lorenzo Santos, proveniente de una larga estirpe familiar, que explica que aunque el lechal mantiene su tirón, el precio se ha disparado: "Se ha ido un poco, el cordero lleva un año fatal".

El encarecimiento también se ha dejado sentir en los cabritos, el solomillo de ternera o los ibéricos. "Sube todos los años, pero este se ha notado más todavía", añade. De hecho, en el caso de los productos navideños, el cordero es, tras el jamón ibérico y el pavo, la carne que ha experimentado mayor subida según la OCU, cifrada en un 9%.

La subida influye en las decisiones de compra

Santos calcula que el precio medio ha aumentado en torno a siete euros el kilo, una circunstancia que ha condicionado las elecciones de los clientes. "Hay gente que ha pasado del cordero a la carrillera o a las aletas de ternera para rellenar, porque cunden más. El cordero lechal sabemos que cunde poco, parece como el pescado".

En cuanto al volumen de ventas, asegura que la afluencia se mantiene estable. La mayoría de las compras se realizan por encargo, aunque la pasada semana fue especialmente intensa. "Fue exagerado, ha habido mucho follón de gente, así que muy bien". Desde la carnicería han tratado de contener las subidas todo lo posible. "Las carrilleras blancas las hemos dado al precio de todo el año; las ibéricas han subido un euro, que tampoco es muchísimo, pero es porque hay menos".

Otro de los establecimientos de referencia tanto en Cáceres como a nivel regional es Ibéricos Alvarado, conocido por su oferta de charcutería y su catálogo de carnes con sello extremeño. En sus mostradores, lo más vendido sigue siendo el cerdo ibérico, el cordero merino y la ternera de Extremadura. Javier Alvarado detalla que, dentro del ibérico, el solomillo y las carrilleras encabezan la demanda. "También se vende mucho cochinillo, y de ternera tanto chuletones como solomillo".

Los productos de la tierra se mantienen en la cesta de la compra

Sobre los hábitos de consumo, Alvarado señala que el cliente extremeño es tradicional y que, aunque innova en la cocina, la materia prima es la misma. "Van buscando calidad y que sea de aquí, de la tierra". En cuanto a precios, coincide con Santos y estima un incremento cercano al 15% respecto al año pasado.

Para amortiguar ese impacto, también han reducido márgenes. "Lo más importante es vender y mantener a los clientes". En el caso del cerdo ibérico, las subidas más acusadas se han dado en los jamones. A nivel nacional, la OCU cifra la subida del ibérico desde un mes antes de Navidad a ahora en un 6,2%. Sin embargo, desde Alvarado precisan que el buen jamón ibérico de bellota producido en Extremadura puede haber alcanzado "el 40% ahora que hay poca oferta".

Pese a ello, asegura que han mantenido las tarifas respecto al año pasado. "Compramos con previsión para no notar tanto la subida. Nosotros no aumentamos los precios en estas fechas, vendemos más y ese es el beneficio".

El pescado: una subida menor

En el sector del pescado, la tendencia es similar, aunque con incrementos más moderados. Desde Supermercados Tambo, donde opera la pescadería El Mar de Cáceres, Pilar Jiménez explica que la subida ronda el 5% y se concentra en productos concretos. "Ahora se nota sobre todo en almejas y mejillones. La merluza y ese tipo de pescados están incluso más baratos este año".

A nivel nacional, la OCU señala que las almejas han encarecido un 42,8% en el último mes, aunque en comparación con el año pasado han bajado un 1%. Los langostinos han subido un 3,7% en estas fechas y un 4% interanual, mientras que la merluza ha registrado una bajada del 4% respecto a 2024, pese a haber aumentado casi un 20% en la previa a la Navidad.

Además, en su pescadería también han optado por reducir los márgenes para que "todo el mundo pueda beneficiarse de los productos durante estos días". Lo más vendido, indica Jiménez, son los langostinos cocidos para hacer las sopas de marisco, almejas y mejillones frescos.

También en la pescadería han optado por ajustar márgenes para facilitar el acceso a los productos. Lo más vendido son los langostinos cocidos para sopas de marisco, además de almejas y mejillones frescos. En cuanto al ritmo de ventas, Jiménez indica que este año el consumo ha sido más escalonado. Los clientes han ido comprando en los días previos y han dejado los encargos para el final. "Las cosas de concha, sobre todo los mejillones, se piden más recientes para poder llevárselos vivos".