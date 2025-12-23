CIEM: la patronal extremeña del siglo XXI
La Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos agrupa ya a más de 23.000 empresas y 70 asociaciones, con un modelo abierto, transversal y vinculado al territorio
Estela Piñeiro
En un momento clave para el desarrollo económico de Extremadura, la Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (CIEM) se ha consolidado como la organización que mejor representa al tejido empresarial de la región frente a los desafíos actuales.
Voz propia en los grandes foros
En el último año, CIEM ha desembarcado en los principales espacios de interlocución económica y laboral con una voz propia, independiente y constructiva. Lo demuestran su integración en CEOE y su incorporación al Consejo Social y Económico de Extremadura, desde donde traslada —en el ámbito regional y nacional— una agenda centrada en las demandas de pymes y autónomos.
La fortaleza de la Confederación radica en el apoyo efectivo y mayoritario de las empresas. CIEM ha logrado articular una voz empresarial conectada con las preocupaciones diarias de quienes sostienen la actividad económica. Ese respaldo no ha dejado de crecer desde sus primeros pasos y se refleja en adhesiones estratégicas que refuerzan su carácter transversal.
Adhesiones estratégicas y presencia sectorial
La incorporación en las últimas semanas de CTAEX, centro tecnológico de referencia en investigación e innovación agroalimentaria, y de ANGED, una de las principales asociaciones nacionales del comercio y la distribución, evidencia la capacidad de CIEM para integrar bajo un proyecto común a sectores clave. Antes ya se sumaron organizaciones representativas de la industria (Aspremetal), el turismo (CETEX), el transporte (Asemtraex) o la construcción (CNC), además de todas las organizaciones de autónomos.
Crecimiento sostenido y base social
CIEM ha construido su legitimidad desde la base, sumando asociaciones sectoriales, comarcales y locales que reflejan la diversidad de la economía extremeña. Esa estructura le permite conectar con las necesidades reales de las empresas —independientemente de su dimensión y actividad— y elevarlas a los espacios donde se toman decisiones. Un crecimiento sostenido que responde a un modelo organizativo abierto, ligado al territorio y a las demandas empresariales.
“CIEM es hoy la organización que cuenta con el apoyo mayoritario de las empresas y de las personas trabajadoras autónomas en Extremadura”, afirmaba el presidente de ATA, Lorenzo Amor, en un reciente encuentro organizado por Prensa Ibérica en Badajoz. Un mensaje respaldado por los datos: más de 70 asociaciones y 23.000 empresas ya están integradas en su estructura.
CIEM se presentó hace dos años como una confederación empresarial transversal y moderna. Hoy es la organización empresarial más representativa: una patronal que se ha ganado la confianza de empresas y autónomos para afrontar los desafíos del siglo XXI.
