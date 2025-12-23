Iniciativa solidaria
Corderex convierte su premio gastronómico en ayuda alimentaria
La IPG ha colaborado este año con los Bancos de Alimentos de Cáceres y Badajoz
La IGP Cordero de Extremadura (Corderex), ha colaborado este año con los Bancos de Alimentos de Cáceres y Badajoz con motivo de las fiestas navideñas. En esta ocasión, se ha realizado una aportación solidaria de carne de cordero certificada, con el objetivo de que los usuarios de ambas organizaciones puedan disfrutar de este producto de calidad durante estas fechas tan señaladas.
La iniciativa refuerza el compromiso social de Corderex y responde al espíritu de cercanía, tradición y apoyo al territorio que define a esta figura de calidad diferenciada. En el caso concreto del Banco de Alimentos de Cáceres, la donación tiene además un valor añadido, ya que ha sido posible gracias a la cesión voluntaria de Luis Miguel Reguero Borrella, chef ganador del Premio Espiga de Corderex 2025. El cocinero extremeño decidió donar parte de su premio, concretamente el valor de 500 euros en producto certificado, a esta organización benéfica para aquellos a quienes se les dificulta tener un plato similar por Navidad.
Por su parte, la IGP Corderex ha querido completar este gesto solidario con una aportación adicional destinada al Banco de Alimentos de Badajoz, reafirmando así su compromiso con la sociedad extremeña y su deseo de que ningún hogar se quede sin disfrutar del sabor y los valores nutricionales del cordero de calidad esta Navidad.
