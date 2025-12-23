Gratis con El Periódico Extremadura
Este domingo vuelve ReXtaurantes: la guía imprescindible para saborear la mejor cocina extremeña
En sus páginas, la periodista Claudia Goyeneche se adentra en las cocinas y en las historias personales de los chefs más destacados de la región. A ello se suma la mirada de Rebeca Porras, que firma reportajes sobre hoteles singulares y bodegas de referencia
Rebeca Porras
La gastronomía extremeña vuelve a tener su gran escaparate. Este domingo, 28 de diciembre, El Periódico Extremadura entrega sin coste la cuarta edición de ReXtaurantes, la publicación que se ha convertido en la referencia indiscutible del sector hostelero regional. Una cuidada guía pensada para los paladares más curiosos y los lectores que disfrutan comiendo bien… y bebiendo mejor.
Con 108 páginas a todo color, ReXtaurantes propone un recorrido por algunos de los espacios culinarios más interesantes de Extremadura, acompañados de sugerencias enológicas que elevan la experiencia gastronómica. Esta nueva entrega se distribuye gratuitamente junto a la cabecera extremeña de Prensa Ibérica.
Una guía con personalidad propia
ReXtaurantes destaca por un formato reconocible y muy cuidado, donde diseño y contenido caminan de la mano. En sus páginas, la periodista Claudia Goyeneche se adentra en las cocinas y en las historias personales de los chefs más destacados de la región a través de entrevistas profundas y cercanas, que revelan el alma de cada proyecto. A ello se suma la mirada de Rebeca Porras, que firma reportajes sobre hoteles singulares y bodegas de referencia.
El resultado es una revista elegante, moderna y muy visual, que se ha consolidado también como un soporte publicitario de primer nivel para el sector gracias a su calidad gráfica y editorial.
24 restaurantes para disfrutar
Lejos de clasificaciones, ReXtaurantes apuesta por la divulgación y la recomendación. Esta cuarta edición reúne 24 propuestas gastronómicas que destacan por su cocina, su creatividad o su manera de entender el producto. Entre ellas se encuentran:
Hospes Las Corchuelas, Bouquet, A Velha Fábrica, El Mirador de Galarza, La Mafia se sienta a la mesa, Tupío Finca La Desa, Astoria, Lugaris, La Pacheca, Tápara, Carnívora, El Palancar, Ávalon, Pepe Jerez, A de Arco, Las Tres Campanas, Tanuki San, Arrocería El Blau, Agua Bendita, La Bistrológica, Sanxenxo, La Moska, Gladys y Quotidiano.
La publicación se completa con una selección de vinos singulares de bodegas como Ruiz Torres, Encina Blanca, Palacio Quemado o López Morenas, perfectos aliados para cada mesa.
Los 24 restaurantes extremeños que incluye la revista y que están destacando por la calidad de sus platos
No te quedes sin tu ejemplar
ReXtaurantes es una revista para consultar, guardar y recomendar. Reserva tu ejemplar en tu quiosco habitual y presume de conocer los rincones gastronómicos más especiales de Extremadura.
Este domingo, la mejor cocina y los mejores vinos se leen en El Periódico Extremadura.
