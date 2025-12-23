De exportar energía a alojar datos: la oportunidad histórica de Extremadura

La próxima gran batalla tecnológica no se libra en Silicon Valley ni en las grandes capitales europeas. Se juega en territorios como Extremadura, donde confluyen energía verde, suelo disponible, conectividad en expansión y una apuesta institucional clara por la descentralización. Una combinación que sitúa a la región como un enclave estratégico para la implantación de centros de datos, pieza clave de la economía digital y la inteligencia artificial.

Durante décadas, Extremadura ha estado al margen de los grandes ejes tecnológicos. Hoy esa percepción cambia. La comunidad lidera en generación renovable, mejora su infraestructura digital y acoge dos grandes proyectos tecnológicos impulsados por Nostrum Group que podrían cambiar el mapa económico regional.

Energía renovable y conectividad

Extremadura es una potencia energética limpia. Más del 80 % de su potencia eléctrica instalada procede de fuentes renovables, principalmente fotovoltaica. Este dato la convierte en una de las comunidades con mayor penetración de energía verde, justo cuando los centros de datos se han convertido en grandes consumidores eléctricos.

La proximidad a fuentes renovables ya no es solo un valor añadido: es una condición imprescindible. A ello se suma la mejora en conectividad digital con despliegue de fibra óptica de alta capacidad y su ubicación estratégica entre Madrid, Andalucía y Portugal, lo que permite diseñar rutas de datos eficientes y escalables.

La Plataforma Logística del Suroeste Europeo, en Badajoz, es un buen ejemplo. Con conexión intermodal por carretera y ferrocarril, ha sido elegida como ubicación para uno de los mayores centros de datos del país, gracias a su suelo consolidado, acceso logístico y cercanía a redes críticas.

Nostrum Badajoz: IA, cloud y datos a gran escala

El campus tecnológico de Nostrum Badajoz representará una inversión cercana a los 1.900 millones de euros. El centro está diseñado para operar cargas intensivas vinculadas a la nube, la inteligencia artificial y el procesamiento de datos.

Contará con una potencia inicial de 300 MW, ampliable a 500 MW, y se desarrollará en fases. Su principal ventaja: la energía necesaria ya está asegurada, sin depender de nuevas planificaciones. Las obras comenzarán a mediados de 2026 y la primera fase podría estar operativa a finales de 2027.

Durante su construcción se generarán 2.000 empleos. Ya en funcionamiento, creará cientos de puestos altamente cualificados en ingeniería, mantenimiento, ciberseguridad y operación de infraestructuras críticas.

CCGreen Cáceres

En paralelo, el proyecto CCGreen se desarrollará en el polígono de Las Capellanías, en Cáceres, con una inversión de más de 1.000 millones de euros. Diseñado de forma modular, estará orientado a servicios de computación avanzada, almacenamiento y aplicaciones de IA.

Su potencia será similar al de Badajoz, y durante su construcción se prevén 1.500 empleos, además de unos 200 puestos estables una vez operativo. Su ubicación responde a criterios de conectividad, disponibilidad de suelo y cercanía a infraestructuras energéticas, alineándose con una estrategia de descentralización tecnológica.

Empleo, talento y efecto multiplicador

Ambos proyectos actúan como catalizadores de ecosistemas tecnológicos. Aumentan la demanda de servicios especializados, activan la economía local e impulsan la formación técnica.

El impacto va más allá del empleo directo: fomenta alianzas con universidades y FP, reactiva el mercado de vivienda y servicios, y crea oportunidades para el talento joven. Los dos centros pueden generar más de 4.500 empleos entre directos e indirectos durante la construcción y más de 500 estables en operación.

La descentralización digital como oportunidad regional

La apuesta por Extremadura refleja una tendencia global: desconcentrar infraestructuras digitales, hoy saturadas en grandes ciudades. Esa concentración ha generado tensiones energéticas, encarecimiento del suelo y riesgos en resiliencia.

Territorios como Extremadura, con energía limpia, espacio disponible y menor presión urbana, ofrecen una alternativa real. La cohesión territorial pasa por descentralizar también la innovación.

Sostenibilidad, eficiencia y compromiso europeo

Nostrum Group ha diseñado ambos proyectos con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética superiores a los exigidos por la normativa. Cumplen con la Taxonomía Europea y destacan por integrar tecnologías como la refrigeración por inmersión, que reduce el uso de agua en un 95 %, o el aprovechamiento del calor residual para usos urbanos o agrícolas.

Estas infraestructuras se alinean con el nuevo modelo de centros de datos responsables, minimizando impacto y maximizando retorno ambiental y social.

Una oportunidad histórica para Extremadura

El reto ahora es asegurar que estas inversiones generen un impacto duradero y compartido. La planificación energética, la gestión del agua, la formación y el diálogo con el territorio serán determinantes.

Si se gestiona con visión estratégica, Extremadura puede pasar de ser una región periférica a convertirse en un actor central de la economía digital europea, demostrando que la tecnología puede ser la gran aliada del desarrollo territorial.