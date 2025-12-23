Galardón
Google reconoce con un premio mundial el proyecto extremeño 3VA
La iniciativa facilita la comunicación a personas con dificultades del habla mediante pictogramas y ha sido reconocido entre más de 600 candidaturas en el reto internacional de Google
El proyecto 3VA (Empoderamiento, Voz y Autonomía), impulsado por Fundación Primera Fila, ha obtenido el tercer premio mundial en el ‘Google-The Gemma 3n Impact Challenge’, un reto internacional organizado por Google en la plataforma Kaggle para desarrollar soluciones con impacto social usando un modelo de inteligencia artificial capaz de funcionar en el propio dispositivo.
Fundación Primera Fila es una entidad sin ánimo de lucro con sede en Badajoz, creada en 2009, dedicada a la inclusión social de personas con discapacidad y otros colectivos en riesgo de exclusión en Extremadura y la Raya con Portugal. Su trabajo se centra en comunicación inclusiva, accesibilidad, investigación en tecnología social y proyectos innovadores que promueven la autonomía y la dignidad de las personas.
Según ha explicado esta fundación en un comunicado de prensa, este reconocimiento sitúa a 3VA entre las tres iniciativas con mayor impacto social de la convocatoria, imponiéndose entre más de 600 candidaturas, y está dotado con 15.000 dólares (unos 12.700 euros).
El sistema, al detalle
3VA es un sistema de comunicación aumentativa y alternativa (CAA) que ayuda a personas que no pueden comunicarse de forma oral (por parálisis cerebral, ictus u otras lesiones neurológicas) a expresar mensajes más completos, personales y naturales a partir de pictogramas u opciones sencillas.
A diferencia de otras soluciones, que suelen ser muy costosas y poco personalizables, 3VA apuesta por una inteligencia artificial ‘local’ (en el propio equipo), software abierto y hardware accesible, con el objetivo de reducir barreras económicas y facilitar su implantación en hogares, centros educativos y recursos de atención, se recalca en la mencionada nota.
