Inés María Martín recibe el Premio 'Enfermera Raquel Nieto Ramírez' al mejor expediente de Enfermería en la UEx

La alumna de Enfermería Inés María Martín Martínez ha sido distinguida este martes con el IV Premio 'Enfermera Raquel Nieto Ramírez' al mejor expediente académico para los estudiantes del Grado en Enfermería de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Extremadura (UEx).

En declaraciones a los medios antes de recibirlo en el Rectorado en Badajoz, Inés María Martín ha explicado que desde pequeña le gustaba la rama de la salud y estaba indecisa entre Medicina y Enfermería, así como que está "muy contenta" de haber elegido esta última titulación, que considera "la profesión más bonita del mundo" y que no es sólo curar, sino también cuidar y aliviar y que cuando ya no hay solución también supone acompañar a esa persona hasta el final.

Igualmente, ha mostrado su satisfacción por recibir este premio, porque "al final de tanto esfuerzo ha merecido la pena", mientras que sobre sus estudios ha reconocido que han sido "muchas" las navidades en las que solo bajaba a su pueblo a cenar la noche de Nochebuena y el resto del tiempo estaba estudiando, por lo que considera que recibir este premio en esta Navidad supone que "todo ese esfuerzo, todas esas navidades, estudiando, estudiando y estudiando, ha merecido la pena" porque es "verdad" que ha mantenido las notas "pero con mucho esfuerzo".

Sobre su futuro más inmediato, actualmente está trabajando en el centro Casaverde de Mérida, el Hospital de Rehabilitación Neurológica, y no descarta el día de mañana seguir estudiando u opositar. La cuantía económica del premio es de 1.500 euros, ha apuntado, y es "una gran ayuda económica" tras "tanto esfuerzo a lo largo de la carrera", dado que no habría podido estudiarla si no hubiese sido por una beca y el esfuerzo de sus padres.

"Estoy orgullosa de que, a día de hoy, podamos estudiar no solo las personas que más riqueza tienen, sino que todo el mundo pueda acceder a sus estudios por su esfuerzo y por conseguir una nota", ha concluido.

Acto en el Rectorado de Badajoz

El acto, celebrado este martes en el Rectorado del campus de Badajoz, ha contado con la presencia de la consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, que ha señalado en declaraciones a los medios que este premio es un "orgullo" y ha recordado que es enfermera y fue compañera de Raquel Nieto, quien pone nombre a este galardón especial porque reúne requisitos académicos y sociales.

Así, el que este martes se le entregue a Inés María lo ve "una cita ineludible", en la que recuerda y tiene presente a Raquel Nieto, a la que perdieron "muy pronto por desgracia", por lo que qye estos premios honren su memoria, que la familia tenga esta implicación a nivel social y educativo, y que Inés sea la premiada supone para ella misma "un orgullo", además de una enfermera más que suma Extremadura tras su formación, y espera que también en su ejercicio profesional.

Crecimiento de plazas

En este sentido y sobre la enfermería, la consejera ha indicado que, como enfermera, está "orgullosa" de su profesión, y ha recordado que hay una línea de crecimiento de plazas de esta categoría sanitaria que propuso el Ministerio de Sanidad, ante la que "por supuesto" dijo que lo que necesitaban era el mismo estudio que habían hecho con las plazas de Medicina y que se hiciera.

Y es que, para García Espada, "está claro que tenemos más necesidad de enfermeros", que "cada vez tienen más competencias", y que Extremadura "ahora mismo lidera esas competencias enfermeras y esa rotura de techos de cristal" al contar, ha detallado, con dos gerentes de área del Servicio Extremeño de Salud que son enfermeros.

"Otros consejeros me preguntaban cómo lo habíamos hecho, les he dicho que yo apostaba por la Enfermería, al igual que con otras profesiones, y que a nosotros nos va bien apostar por todas las profesiones, y tener un equipo multidisciplinar en gestión", ha abundado, para considerar que "se animarán a hacerlo" porque en Extremadura les "iba bien".

La decana de Medicina

También ha estado presente en el acto la decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UEx, Berta Caro Puértolas, quien ha explicado que este premio distingue la excelencia académica de una estudiante del Grado de Enfermería que ha tenido mayor dificultad por temas económicos familiares, de manera tal que se le hace este reconocimiento a esta joven que ha sacado una nota de corte "estupenda" para acceder a la facultad y a los estudios, y que, además, lo ha mantenido, "que es lo que realmente se está premiando".

Al respecto, ha indicado que se trata de un reconocimiento de la familia de Raquel Nieto, enfermera que estudió en la UEx y "lamentablemente" falleció, de modo que el legado que ha dejado a través de sus hijos y su marido lo comparte con dicha facultad y en concreto con los estudiantes del Grado en Enfermería, con lo que, junto a este reconocimiento, se mantiene viva la figura de Raquel Nieto "como una gran enfermera del Sistema Extremeño de Salud y como una gran estudiante de la Universidad de Extremadura".

En relación a los retos de cara a 2026, la decana ha abogado por mantener "esa excelencia académica" que recoge este martes Inés María, con los recursos que tienen y con toda la innovación que pueden aportar a los tres grados que se imparten en la facultad, que son Medicina, Fisioterapia y Enfermería, que este 2025 ha estrenado edificio, recientemente nombrado como Guillermo Fernández Vara y que es "moderno, innovador, amplio" y reúne todas las condiciones para impartir una oficina de "calidad y excelente".

El acto de entrega ha contado con la presencia de Juan Durán Muñoz y sus hijos Juan Ignacio Durán Nieto y Víctor Manuel Durán Nieto, impulsores de este premio, así como con la decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud; la consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura en funciones; el rector de la UEx, Pedro M. Fernández; y la diputada del Área de Innovación y Administración Digital de la Diputación Provincial de Badajoz, Francisca Silva Leñador.

Durante el mismo, Juan Durán Muñoz, impulsor del premio, ha agradecido un año más la presencia de todos los asistentes y ha recordado emocionado la figura de su esposa y lo que para ella significaba su profesión. Durán también ha dado la enhorabuena a la premiada, mientras que los hijos de Raquel y Juan, Juan Ignacio Durán Nieto y Víctor Manuel Durán Nieto, también han dedicado unas palabras a la premiada y al recuerdo de su madre.

El rector, por su parte, ha remarcado la importancia del mecenazgo, no solo por la cuestión económica sino por el impulso que da a los estudiantes que se crea en ellos.

La cuarta convocatoria de este premio, sufragado por 'Juan Durán Muñoz e hijos' con una donación de 1.500 euros, quiere promover la excelencia de los estudiantes del grado de Enfermería de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UEx, por el esfuerzo desarrollado, reflejo del empeño y trabajo realizado por la enfermera Raquel Nieto, esposa de Juan Durán, fallecida tras una larga enfermedad.