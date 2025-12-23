La Junta da un nuevo paso para construir el centro de preservación genética de la perdiz roja en Navalmoral de la Mata

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en funciones ha aprobado este martes un nuevo paso administrativo para la creación del Centro de referencia para la preservación de la pureza genética de la perdiz roja (Alectoris rufa) en Extremadura.

En concreto, se ha aprobado la contratación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto, por un importe de 16.666 euros para la anualidad de 2026, con un 75% de financiación a través de fondos Feader de la Unión Europea.

El centro se ubicará en una parcela del Centro de Formación Agraria de Navalmoral de la Mata y será una "herramienta estratégica" para conservar la pureza genética y mejorar las poblaciones de perdiz roja, una especie cinegética "emblemática y de alto valor ecológico y socioeconómico", básica en la cadena trófica del ecosistema mediterráneo y clave para la alimentación de depredadores.

Los números: 14.000 huevos y 9.000 ejemplares por temporada de cría

El centro, impulsado por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, dispondrá de una granja de producción de ejemplares autóctonos y se prevé que albergue unas 500 parejas.

La producción media anual rondará los 14.000 huevos y los 9.000 ejemplares por temporada de cría, según informa la Junta en nota de prensa.