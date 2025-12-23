La Junta mejorará las instalaciones de nueve playas extremeñas con 2,2 millones de euros

Plataformas de baño flotantes, torres de vigilancia para socorristas, duchas para los bañistas, cartelería, sistemas de aspersión ambiental, zonas de sombra, aparcabicis, mesas, jardineras, papeleras... Estos y otros elementos se instalarán en nueve zonas de baño de la comunidad en los que la Junta de Extremadura va a invertir 2,2 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

Así lo ha aprobado esta mañana el Consejo de Gobierno reunido este martes. Según ha explicado posteriormente la portavoz del Ejecutivo regional, Elena Manzano, se va a actuar en nueve playas de interior de la comunidad: en Alange; en Cancho del Fresno (Cañamero); en Calicantos (Casas de Don Pedro); en Isla del Zújar (Castuera); en la Dehesa (Cheles); en Peloche (Herrera del Duque); en Costa Dulce (Orellana la Vieja); en Campanario; y en Puerto Peña (Talarrubias).

El objetivo de estas actuaciones es "mejorar la calidad de las zonas de baño y el mantenimiento de los estándares exigidos para cumplir con los criterios exigidos de renovación del sello distintivo de Bandera Azul", ha asegurado Manzano.

Según explica la Junta en su reseña, para la ejecución de ese contrato se establecen 9 lotes siguiendo un criterio de ubicación geográfica, considerando un lote por cada zona de baño.

Gimnasio y comedor para el colegio de Ribera del Fresno

Por otra parte, el Consejo de Gobierno de la Junta también ha autorizado la contratación de las obras de construcción de un gimnasio y de redistribución de espacios en el CEIP 'Menéndez Valdés', en Ribera del Fresno (Badajoz). Estas actuaciones cuentan con un importe de 1.082.143,78 euros.

En concreto, el proyecto contempla las obras para construir un gimnasio y dotar al centro de una instalación deportiva de calidad, reformar los espacios de la planta baja del edificio para la implantación de un comedor escolar con capacidad para 50 comensales sobre la actual sala de profesores, reformar íntegramente los núcleos de los aseos, sustituir el solado de aulas y pasillo, reformar el saneamiento y ventilación del forjado sanitario, y sustituir la carpintería incluyendo ventanales de comunicación.

"Todo ello con el fin de mejorar las instalaciones, el comportamiento térmico y la impermeabilización de este centro educativo, limitando su consumo energético, al tiempo que se consigue un mayor confort y salubridad para los usuarios del centro, mejoras en la seguridad y en la funcionalidad de espacios y aseos, así como adecuación de espacios exteriores y mejoras en relación con la accesibilidad del centro", explica la administración en una nota.

Asimismo, dentro del ámbito de la Consejería de Cultura, el máximo órgano del Ejecutivo regional también ha aprobado esta mañana la contratación de los servicios técnicos necesarios para el funcionamiento de los escenarios móviles, por importe de 398.331 euros, con cargo a los presupuestos regionales.

Estos escenarios están destinados a ofrecer una programación cultural (musical y teatral) en entidades con menos de 2.000 habitantes y que carecen de las infraestructuras necesarias para ofrecerla. "Para poder realizar dichas actividades hay que dotar a los escenarios móviles de equipos de sonido, iluminación, montaje audiovisual, y personal técnico imprescindible para su desarrollo", señala la administración.

Un paso más para el futuro centro de preservación de la pureza de la perdiz roja

Por último, entre los acuerdos del Consejo de Gobierno también figura este martes el visto bueno para encargar a la empresa pública Tecnologías y Servicios Agrarios S.A. (Tragsatec) la redacción del proyecto de construcción del Centro de Referencia para la Preservación de la Pureza Genética de la Perdiz Roja en Extremadura, con una cuantía de 16.666,26 euros.

"Los análisis técnicos y los principales instrumentos de planificación vigentes ponen de manifiesto la conveniencia de reforzar las actuaciones orientadas a la conservación y mejora de las poblaciones de perdiz roja, especialmente en lo relativo a su pureza genética".

En este contexto, la Junta señala que resulta necesario un centro de referencia de esta especie para disponer de instalaciones adecuadas para la evaluación y preservación de la pureza genética de la perdiz roja, el mantenimiento de reproductores con garantía, la producción controlada de ejemplares destinados a reforzar la pureza genética en los procesos de cría y ofrecer apoyo especializado a los agentes y gestores implicados en la gestión y mejora de la especie. "Entre las especies de caza menor, la perdiz roja (Alectoris rufa) constituye un recurso cinegético de especial relevancia en la región", subraya.